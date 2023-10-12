Евро-2024. Польша и Норвегия остаются в игре

Сегодня, 12 октября, состоялись несколько матчей отбора Еввро-2024 .

В группе Е Польша на выезде уверенно обыграла Фарерские острова 2:0. Поляки забили в начале первого тайма в первом тайме и в середине второго. При этом, поднявшись на второе место в группе после провального старта. Тут концовка будет очень интересной.

В группе А Норвегия на выезде прибила Кипр 4:0. Скандинавы подтянулись к Шотландии и Испании и пока что планируют навязать борьбу в концовке.