ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евро-2024. Польша и Норвегия остаются в игре
Все еще можно изменить
pzpn.pl
Сегодня, 12 октября, состоялись несколько матчей отбора
В группе Е Польша на выезде уверенно обыграла Фарерские острова 2:0. Поляки забили в начале первого тайма в первом тайме и в середине второго. При этом, поднявшись на второе место в группе после провального старта. Тут концовка будет очень интересной.
В группе А Норвегия на выезде прибила Кипр 4:0. Скандинавы подтянулись к Шотландии и Испании и пока что планируют навязать борьбу в концовке.
Популярное сейчас
- Отбор на ЧЕ-2025. Люксембург U21 — Украина U21 0:3. Замены Мельгосы сработали
- Полесье обещает завершить реконструкцию своего нынешнего стадиона и продолжает строить клубную арену
- Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины
- Польша рискует не выйти на Евро-2024. Что не так с Кадрой
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Новости по теме
- 09:30 Украинские Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября
- 12:40 Зарубежные Гарантии есть только у Зари, но не у Динамо и Днепра-1. О еврокубковых матчах недели
- 13:26 Зарубежные Динамо и Днепр-1 – без права на ошибку, старт Зари. На неделе состоится почти сорок еврокубковых матчей