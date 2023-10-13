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Монтелла прокомментировал первую победу во главе сборной Турции в матче с Хорватией
Монтелла начал с победы
Фото: twitter.com/TFF_Org
Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Хорватии (1:0).
"Для меня это отличный старт. Игроки выложились на полную, оставили все на поле, и я хочу поздравить всех в нашей команде.
Это был замечательный вечер для Турции, мы с гордостью играли против такого сильного соперника. Не забывайте, что это было первое домашнее поражение Хорватии в отборочных матчах к Евро.
Все наши игроки были великолепны в этот вечер. Я не хочу выделять кого-то индивидуально после такого командного выступления. У нас есть действительно многообещающие молодые атакующие игроки, поэтому я думаю, что будущее турецкого футбола светлое", - приводит слова Монтеллы официальный сайт УЕФА.
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