ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации на чемпионат Европы между сборными Украины и Северной Македонии.
Борьба за второе место в группе С нешуточная. Англия, естественно, лидирует с космическим отрывом, а вот за прямую путевку в финальный турнир одновременно ведут борьбу Италия, Украина и Северная Македония, у всех команд по 7 очков, но у Скуадры – поединок в запасе. Смогут ли "сине-желтые" добыть важнейшую победу? На кого положится Ребров? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 октября – в 15:55 по киевскому времени.
Комментатор: Любомир Сирский
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Популярное сейчас
- Месут Озил выложил пост с хештегом #освободитеПалестину и флагом страны
- ВСУ уничтожили 171 единицу техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Отбор к ЧМ-2026. Аргентина справилась с Парагваем, Бразилия не победила Венесуэлу
- Отбор на Евро-2024. Полный провал команды Петракова в Латвии
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce