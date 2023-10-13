Украина – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024

UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации на чемпионат Европы между сборными Украины и Северной Македонии.

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Борьба за второе место в группе С нешуточная. Англия, естественно, лидирует с космическим отрывом, а вот за прямую путевку в финальный турнир одновременно ведут борьбу Италия, Украина и Северная Македония, у всех команд по 7 очков, но у Скуадры – поединок в запасе. Смогут ли "сине-желтые" добыть важнейшую победу? На кого положится Ребров? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 октября – в 15:55 по киевскому времени.

Комментатор: Любомир Сирский

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский