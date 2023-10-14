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Красота от Мбаппе. Нидерланды – Франция 1:2. Видео голов и обзор матча
Франция вышла на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча седьмого тура отбора на Чемпионат Европы, в котором Франция в гостях победила Нидерланды. Нападающий "галльских петухов" Килиан Мбаппе оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов. Особенно красивым получился второй мяч форварда: он из "двойничка" поймал круглый снаряд и из-за штрафной положил его в правую девятку. “Оранье” смогли ответить лишь одним точним ударом. Тогда очевидно ошибся голкипер, пытаясь угадать траекторию полета мяча.
Голы: Гартман 83 – Мбаппе 7, 53
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