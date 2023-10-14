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Жерсон Родригес в одном матче: красиво обновил голевый рекорд за сборную, не попал в пустые ворота на 90+2 минуте
Экс-динамовец выделялся в игре с Исландией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Люксембурга была близка к тому, чтобы сравняться по очкам со Словакией, второй командой группы J.
В дополнительное время к матчу, при счете 1:1, Исландия заработала угловой и кипер хозяев Рунар Алекс Рунарссон решил подключиться к стандарту. Подача с угла поля была неудачной, Исландия потеряла мяч, и Люксембург провел свою атаку. На завершении был Жерсон Родригес, но бывший динамовец… не попал по пустым воротам.
Это мог быть второй гол Родригеса в матче. Ранее 28-летний форвард, едва выйдя на замену во втором тайме, красиво пробил в угол с 20 метров. Для Жерсона этот мяч стал 17-м сборную, рекордный показатель в истории Люксембурга.
Полный видеообзор матча Исландия – Люксембург
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