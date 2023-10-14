Жерсон Родригес в одном матче: красиво обновил голевый рекорд за сборную, не попал в пустые ворота на 90+2 минуте

Сборная Люксембурга была близка к тому, чтобы сравняться по очкам со Словакией, второй командой группы J.

В дополнительное время к матчу, при счете 1:1, Исландия заработала угловой и кипер хозяев Рунар Алекс Рунарссон решил подключиться к стандарту. Подача с угла поля была неудачной, Исландия потеряла мяч, и Люксембург провел свою атаку. На завершении был Жерсон Родригес, но бывший динамовец… не попал по пустым воротам.

Это мог быть второй гол Родригеса в матче. Ранее 28-летний форвард, едва выйдя на замену во втором тайме, красиво пробил в угол с 20 метров. Для Жерсона этот мяч стал 17-м сборную, рекордный показатель в истории Люксембурга.

Полный видеообзор матча Исландия – Люксембург