Уэльс – Хорватия. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ на 15.10.23

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа D, восьмой тур

15 октября, 21:45. "Кардифф Сити" (Кардифф)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Вельс - Хорватія Смотреть трансляцию

До завершения отбора в группе D осталось еще три тура. Однако после этого поединка все может оказаться слишком очевидно. Если Хорватия победит, то практически гарантированно выходит на Евро вместе с Турцией. Однако при других результатах сразу четыре сборные будут продолжать претендовать на две путевки в этом квинтете.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Уэльса

Текущий отбор у валлийцев происходит качелями. Начали они с выездной ничьей против Хорватии, затем победили Латвию. А вот летняя кампания им не удалась. Сначала дома, выигрывая в счете, уступили Армении Александра Петракова, потом еще и проиграли прямому конкуренту за выход из группы Турции. В обоих поединках подопечные Роба Пейджа получили красные карточки – еще один камень в их огород.

Пока Уэльс имеет столько же очков, столько и Армения (7), ведь в сентябре удалось победить Латвию. Шансы на выход все еще есть, а тем более если против хорватов Уэльс выиграет или же сыграет вничью. Однако в противном случае отрыв от Хорватии и Турции будет шесть очков. Тогда придется надеяться только на чудо.

Кадры хозяев

11 октября Уэльс встречался с Гибралтаром. 17 игроков переверил Роберт Пейдж, в том числе сыграло и два голкипера. Неприятным моментом является травма полузащитника "Ипсвича" Веса Бернса – он покинул поле на 15-й минуте матча. Однако тот же нападающий Киффер Мур за тайм успел оформить дубль – отличное достижение перед важным матчем.

Новости Хорватии

Насыщенный футбольный год в "шашечных". Им некогда играть товарищеские матчи – они по уши заняты самыми высокими достижениями. После добытой бронзы на прошлом Мундиале они в июне сражались за трофей Лиги наций. В полуфинале Хорватия победила сборную Нидерландов, однако в финале турнира все-таки уступила Испании. Однако в обоих случаях все было закономерно: против нидерландцев "шашечные" контролировали игру, а вот испанцы были на полголовы выше.

Параллельно хорваты встретили некоторые проблемы в отборе на континентальное первенство. В первом туре была вышеупомянутая домашняя ничья против Уэльса, которую британцы вырвали на 90+3 минуте. А 12 октября подопечные Златко Далича (тоже на собственном поле) уступили прямому конкуренту не только за выход из группы, но и за первое место Турции. Мягко говоря, тогда Хорватия не поражала. Разве что с отрицательной стороны.

Кадры гостей

Три потери у хорватов: Крамарич, Оршич и Перишич вне игры. Вот как раз и нападающего хорватам не хватало против турок. Сначала на этой позиции сыграл Муса, затем вышел Петкович. Но результата это не принесло. Теперь снова играть без Крамарича.

Последние пять матчей Уэльса и Хорватии

Последние пять встреч хозяев

11.10. Уэльс – Хорватия 4:0 (ТМ)

11.09. Латвия – Уэльс 0:2 (Отбор на Евро-2024)

07.09. Уэльс – Южная Корея 0:0 (ТМ)

19.06. Турция – Уэльс 2:0 (Отбор на Евро-2024)

16.06. Уэльс – Армения 2:4 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять встреч гостей

12.10. Хорватия – Турция 0:1 (Отбор на Евро-2024)

11.09. Армения – Хорватия 0:1 (Отбор на Евро-2024)

08.09. Хорватия – Латвия 5:0 (Отбор на Евро-2024)

18.06. Хорватия – Испания 0:0 (4:5 в п. п.) (Лига наций)

14.06. Нидерланды – Хорватия 2:4 (после д. ч.) (Лига наций)

Последние пять личных встреч между соперниками

25.03.23. Хорватия – Уэльс 1:1 (Отбор на Евро-2024)

13.10.19. Уэльс – Хорватия 1:1 (Отбор на Евро-2020)

08.06.19. Хорватия – Уэльс 2:1 (Отбор на Евро-2020)

26.03.13. Уэльс – Хорватия 1:2 (Отбор на ЧМ-2014)

16.10.12. Хорватия – Уэльс 2:0 (Отбор на ЧМ-2014)

Турнирная таблица группы D

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Турция 6 4 1 1 9-6 13 2 Хорватия 5 3 1 1 9-2 10 3 Армения 6 2 1 3 8-9 7 4 Уэльс 5 2 1 2 6-7 7 5 Латвия 6 1 0 5 5-13 3

Ставки и коэффициенты на матч Уэльс – Хорватия

Прогноз матча Уэльс – Хорватия от UA-Football

4:0 против Гибралтара – это хорошо, однако в соперниках теперь сборная Хорватии. "Шашечные" – это сейчас голодный зверь, ведь им нужны очки после поражения в принципиальном поединке. Уэльс не всегда убедителен в домашних матчах, поэтому фактор "крепости" здесь не действует. Подопечные Далича должны брать верх. Прогноз: Победа Хорватии.