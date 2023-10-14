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Уэльс – Хорватия. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ на 15.10.23
Последний шанс для хозяев сохранить шансы на континентальное первенство
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа D, восьмой тур
15 октября, 21:45. "Кардифф Сити" (Кардифф)
Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
До завершения отбора в группе D осталось еще три тура. Однако после этого поединка все может оказаться слишком очевидно. Если Хорватия победит, то практически гарантированно выходит на Евро вместе с Турцией. Однако при других результатах сразу четыре сборные будут продолжать претендовать на две путевки в этом квинтете.
Новости Уэльса
Текущий отбор у валлийцев происходит качелями. Начали они с выездной ничьей против Хорватии, затем победили Латвию. А вот летняя кампания им не удалась. Сначала дома, выигрывая в счете, уступили Армении Александра Петракова, потом еще и проиграли прямому конкуренту за выход из группы Турции. В обоих поединках подопечные Роба Пейджа получили красные карточки – еще один камень в их огород.
Пока Уэльс имеет столько же очков, столько и Армения (7), ведь в сентябре удалось победить Латвию. Шансы на выход все еще есть, а тем более если против хорватов Уэльс выиграет или же сыграет вничью. Однако в противном случае отрыв от Хорватии и Турции будет шесть очков. Тогда придется надеяться только на чудо.
Кадры хозяев
11 октября Уэльс встречался с Гибралтаром. 17 игроков переверил Роберт Пейдж, в том числе сыграло и два голкипера. Неприятным моментом является травма полузащитника "Ипсвича" Веса Бернса – он покинул поле на 15-й минуте матча. Однако тот же нападающий Киффер Мур за тайм успел оформить дубль – отличное достижение перед важным матчем.
Новости Хорватии
Насыщенный футбольный год в "шашечных". Им некогда играть товарищеские матчи – они по уши заняты самыми высокими достижениями. После добытой бронзы на прошлом Мундиале они в июне сражались за трофей Лиги наций. В полуфинале Хорватия победила сборную Нидерландов, однако в финале турнира все-таки уступила Испании. Однако в обоих случаях все было закономерно: против нидерландцев "шашечные" контролировали игру, а вот испанцы были на полголовы выше.
Параллельно хорваты встретили некоторые проблемы в отборе на континентальное первенство. В первом туре была вышеупомянутая домашняя ничья против Уэльса, которую британцы вырвали на 90+3 минуте. А 12 октября подопечные Златко Далича (тоже на собственном поле) уступили прямому конкуренту не только за выход из группы, но и за первое место Турции. Мягко говоря, тогда Хорватия не поражала. Разве что с отрицательной стороны.
Кадры гостей
Три потери у хорватов: Крамарич, Оршич и Перишич вне игры. Вот как раз и нападающего хорватам не хватало против турок. Сначала на этой позиции сыграл Муса, затем вышел Петкович. Но результата это не принесло. Теперь снова играть без Крамарича.
Последние пять матчей Уэльса и Хорватии
Последние пять встреч хозяев
- 11.10. Уэльс – Хорватия 4:0 (ТМ)
- 11.09. Латвия – Уэльс 0:2 (Отбор на Евро-2024)
- 07.09. Уэльс – Южная Корея 0:0 (ТМ)
- 19.06. Турция – Уэльс 2:0 (Отбор на Евро-2024)
- 16.06. Уэльс – Армения 2:4 (Отбор на Евро-2024)
Последние пять встреч гостей
- 12.10. Хорватия – Турция 0:1 (Отбор на Евро-2024)
- 11.09. Армения – Хорватия 0:1 (Отбор на Евро-2024)
- 08.09. Хорватия – Латвия 5:0 (Отбор на Евро-2024)
- 18.06. Хорватия – Испания 0:0 (4:5 в п. п.) (Лига наций)
- 14.06. Нидерланды – Хорватия 2:4 (после д. ч.) (Лига наций)
Последние пять личных встреч между соперниками
25.03.23. Хорватия – Уэльс 1:1 (Отбор на Евро-2024)
13.10.19. Уэльс – Хорватия 1:1 (Отбор на Евро-2020)
08.06.19. Хорватия – Уэльс 2:1 (Отбор на Евро-2020)
26.03.13. Уэльс – Хорватия 1:2 (Отбор на ЧМ-2014)
16.10.12. Хорватия – Уэльс 2:0 (Отбор на ЧМ-2014)
Турнирная таблица группы D
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Турция
|6
|4
|1
|1
|9-6
|13
|2
|Хорватия
|5
|3
|1
|1
|9-2
|10
|3
|Армения
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|4
|Уэльс
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|5
|Латвия
|6
|1
|0
|5
|5-13
|3
Ставки и коэффициенты на матч Уэльс – Хорватия
Прогноз матча Уэльс – Хорватия от UA-Football
4:0 против Гибралтара – это хорошо, однако в соперниках теперь сборная Хорватии. "Шашечные" – это сейчас голодный зверь, ведь им нужны очки после поражения в принципиальном поединке. Уэльс не всегда убедителен в домашних матчах, поэтому фактор "крепости" здесь не действует. Подопечные Далича должны брать верх. Прогноз: Победа Хорватии.
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