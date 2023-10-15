Дания берет реванш. Дания – Казахстан 3:1. Обзор матча и видео голов

Вчера прошел очередной матч квалификация на чемпионат Европы, на домашнем стадионе "Паркен" Дания принимала Казахстан.

Команды долго не могли найти свой темп игры, счет удалось открыть лишь на 36-й минуте матча, нападающий Йонас Винд точно пробил по воротам. В конце первого тайма сборной Дании снова удалось забить, на этот раз это был полузащитник Роберт Сков. В первых минутах второго тайма Дания забила третий гол, дублем отличился Сков. Через 10 минут Казахстан сократил отставание, но больше гостей не хватило, матч закончился со счетом 3:1.

В настоящее время Дания занимает второе место в таблице, а Казахстан - четвертое.

Квалификация Евро-2024. Группа Н, 7-й тур

Копенгаген, Паркен

Дания – Казахстан 3:1

Голы: Винд 36, Сков 45+1, 48 – Вороговский 58