Офсайд помешал Сербии сравнять счет. Венгрия – Сербия 2:1. Обзор матча и видео голов

Вчера прошел матч сборных из группы G Венгрия – Сербия.

С первых минут команды быстро активизировались, уже на 20-й минуте матча венгры открыли счет, но Сербы не отставали и на 33-й минуте матча защитник Страхиня Павлович сделал счет 1:1. Не прошло и минуты как венгры снова оказались впереди, Шаллай из-за пределов штрафной поразил дальний угол, у Сербии был шанс сравнять в начале второго тайма, но в этом моменте зафиксировали офсайд, вот почему счет к концу игры так и остался 2:1.

В настоящее время Венгрия занимает первое место в группе, а Сербия — второе.

Венгрия — Сербия 2:1

Голы: Варга 20, Саллай 34 — Павлович 33

Предупреждения: Варга 77, Ботка 90+3 — Миленкович 76