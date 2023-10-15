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Офсайд помешал Сербии сравнять счет. Венгрия – Сербия 2:1. Обзор матча и видео голов
Обзор матча Венгрия – Сербия
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч сборных из группы G Венгрия – Сербия.
С первых минут команды быстро активизировались, уже на 20-й минуте матча венгры открыли счет, но Сербы не отставали и на 33-й минуте матча защитник Страхиня Павлович сделал счет 1:1. Не прошло и минуты как венгры снова оказались впереди, Шаллай из-за пределов штрафной поразил дальний угол, у Сербии был шанс сравнять в начале второго тайма, но в этом моменте зафиксировали офсайд, вот почему счет к концу игры так и остался 2:1.
В настоящее время Венгрия занимает первое место в группе, а Сербия — второе.
Голы: Варга 20, Саллай 34 — Павлович 33
Предупреждения: Варга 77, Ботка 90+3 — Миленкович 76
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