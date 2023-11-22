21 сборная - на Евро-2024. Положение во всех группах после завершения первого раунда отбора

Хорватия стала последней сборной, которая пробилась на Евро-2024 через групповой этап. Во вторник были сыграны последние матчи отбора и все группы приобрели свой окончательный вид. Осталось определить еще три команды в плей-офф.
Ранее на Евро-2024 пробились Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия, Венгрия, Словакия, Турция, Англия, Албания, Дания, Австрия, Нидерланды, Швейцария, Румыния, Сербия, Италия, Чехия и Словения. Германия гарантировала себе участие как страна-организатор.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Испания
|8
|7
|0
|1
|25-5
|+20
|21
|2
|Шотландия
|8
|5
|2
|1
|17-8
|+9
|17
|3
|Норвегия
|8
|3
|2
|3
|14-12
|+2
|11
|4
|Грузия
|8
|2
|2
|4
|12-18
|-6
|8
|5
|Кипр
|8
|0
|0
|8
|3-28
|-25
|0
Группа B
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|8
|7
|1
|0
|29-3
|+26
|22
|2
|Нидерланды
|8
|6
|0
|2
|17-7
|+10
|18
|3
|Греция
|8
|4
|1
|3
|14-8
|+6
|13
|4
|Ирландия
|8
|2
|0
|6
|9-10
|-1
|6
|5
|Гибралтар
|8
|0
|0
|8
|0-41
|-41
|0
Группа C
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|8
|6
|2
|0
|22-4
|+18
|20
|2
|Италия
|8
|4
|2
|2
|16-9
|+7
|14
|3
|Украина
|8
|4
|2
|2
|11-8
|+3
|14
|4
|Северная Македония
|8
|2
|2
|4
|10-20
|-10
|8
|5
|Мальта
|8
|0
|0
|8
|2-20
|-18
|0
Группа D
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Турция
|8
|5
|2
|1
|14-7
|+7
|17
|2
|Хорватия
|8
|5
|1
|2
|13-4
|+9
|16
|3
|Уэльс
|8
|3
|3
|2
|10-10
|0
|12
|4
|Армения
|8
|2
|2
|4
|9-11
|-2
|8
|5
|Латвия
|8
|1
|0
|7
|5-19
|-14
|3
Группа E
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Албания
|8
|4
|3
|1
|12-4
|+8
|15
|2
|Чехия
|8
|4
|3
|1
|12-6
|+6
|15
|3
|Польша
|8
|3
|2
|3
|10-10
|0
|11
|4
|Молдова
|8
|2
|4
|2
|7-10
|-3
|10
|5
|Фарерские острова
|8
|0
|2
|6
|2-13
|-11
|2
Группа F
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|8
|6
|2
|0
|22-4
|+18
|20
|2
|Австрия
|8
|6
|1
|1
|17-7
|+10
|19
|3
|Швеция
|8
|3
|1
|4
|14-12
|+2
|10
|4
|Азербайджан
|8
|2
|1
|5
|7-17
|-10
|7
|5
|Эстония
|8
|0
|1
|7
|2-22
|-20
|1
Группа G
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Венгрия
|8
|5
|3
|0
|16-7
|+9
|18
|2
|Сербия
|8
|4
|2
|2
|15-9
|+6
|14
|3
|Черногория
|8
|3
|2
|3
|9-11
|-2
|11
|4
|Литва
|8
|1
|3
|4
|8-14
|-6
|6
|5
|Болгария
|8
|0
|4
|4
|7-14
|-7
|4
Группа H
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Дания
|10
|7
|1
|2
|19-10
|+9
|22
|2
|Словения
|10
|7
|1
|2
|20-9
|+11
|22
|3
|Финляндия
|10
|6
|0
|4
|18-10
|+8
|18
|4
|Казахстан
|10
|6
|0
|4
|16-12
|+4
|18
|5
|Северная Ирландия
|10
|3
|0
|7
|9-13
|-4
|9
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|3-31
|-28
|0
Группа I
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Румыния
|10
|6
|4
|0
|16-5
|+11
|22
|2
|Швейцария
|10
|4
|5
|1
|22-11
|+11
|17
|3
|Израиль
|10
|4
|3
|3
|11-11
|0
|15
|4
|Беларусь
|10
|3
|3
|4
|9-14
|-5
|12
|5
|Косово
|10
|2
|5
|3
|10-10
|0
|11
|6
|Андорра
|10
|0
|2
|8
|3-20
|-17
|2
Группа J
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Португалия
|10
|10
|0
|0
|36-2
|+34
|30
|2
|Словакия
|10
|7
|1
|2
|17-8
|+9
|22
|3
|Люксембург
|10
|5
|2
|3
|13-19
|-6
|17
|4
|Исландия
|10
|3
|1
|6
|17-16
|+1
|10
|5
|Босния и Герцеговина
|10
|3
|0
|7
|9-20
|-11
|9
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|0
|10
|1-28
|-27
|0
Комментарии 17