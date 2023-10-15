Отбор на Евро-2024. Уэльс – Хорватия 2:1. Интрига, которой не ждали

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа D, восьмой тур

"Кардифф Сити" (Кардифф)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Перед этим матчем было напряжено положение хорватов, однако они все равно были фаворитами противостояния. Победа практически безальтернативно выводила команду Златко Далича на континентальное первенство, однако теперь они рискуют туда вообще не попасть. У Уэльса теперь есть преимущество над “шашечными”.

Гости очень бедно смотрелись в первом тайме. В большинстве своем они пытались защищаться от атак назойливых валлийцев, однако и это получалось не лучшим образом. Благо для Златко Далича, что у него в команде есть Доминик Ливакович. Дважды голкипер спасал Хорватию после опасных ударов Уилсона и Уильямса.

В перерыве Далич отреагировал сразу тремя заменами, однако это не помогло. Уже на 47-й минуте Уилсон открыл счет в игре. Довольно быстро мяч дошел от голкипера Уорда до полузащитника. Уилсон убежал от Виды и перекинул Ливаковича.

Спустя еще 13 минут Гарри уже оформил дубль. Интересно, что это произошло спустя несколько десятков секунд после замены хорватов. Даниэль Джеймс, тоже вышедший на поле, записал в свой актив ассист. Он подал в центр штрафной, а там забыли о Уилсоне – он переправил головой мяч в ворота.

"Шашечные" побежали отыгрываться и пропустили контрвыпад быстрого Джеймса. Повезло хорватам, что чуть-чуть он не попал в стор. Впоследствии и свои несколько моментов нашли гости, а один из них реализовали. Пашалыч удачно сыграл при стандарте, забив ударом головой.

Под конец было нашествие от хорватов, но валлийцы выдержали. Подопечные Златко Далича уступили второй раз за три дня прямым конкурентам за путевку на Евро-2024. Впереди матч против аутсайдеров группы Армении и Латвии, однако теперь стоит следить за параллельными результатами соперников. Вельс уже опережает "шашечных" при равном количестве очков. А осталось только одно место, ведь Турция уже точно на ЧЕ.

Уэльс – Хорватия 2:1

Голы: Уилсон 47, 60 – Пашалич 75

Уэльс: Уорд – Робертс, Родон, Мефам, Дэвис – Джеймс, Уилсон, Ампаду, Уильямс – Брукс, Мур

Хорватия: Ливакович – Юранович, Вида, Гвардиол, Баришич – Модрич, Брозович, Ковачич – Майер, Муса, Брекало

Предупреждения: Д. Джеймс 86 – Вида 22, Брозович 89