Босния и Герцеговина – Португалия. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа J, восьмой тур

16 октября, 21:45. "Билино Поле" (Зеница)

Главный арбитр: Халил Умут Меллер (Турция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Боснія і Герцеговина - Португалія Смотреть трансляцию

Сегодня встретятся команды с разными задачами. У Боснии и Герцеговины еще есть шансы на континентальное первенство, так что любое заработанное очко против явно более сильного соперника им не помешает. Португальцы уже решили вопрос с путевкой на Евро-2024. Среди их целей можно выделить разве что бомбардирские достижения Криштиану Роналду.

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Новости Боснии и Герцеговины

В этом отборе подопечные Саво Милошевича еще вничью не играли. В их активе три победы и четыре поражения. Две из этих трех побед – над настоящим футбольным карликом Лихтенштейном. Однако даже в этих матчах боснийцы пропустили. Лихтенштейнец Сандро Вольфингер оформил гол в выездном поединке в Зенице.

Еще раз Боснии и Герцеговине удалось победить Исландию. Это произошло в первом поединке отбора. Последний на данный момент матч проходил в вышеупомянутом Лихтенштейне. Два гола команды Милошевича до перерыва сняли все вопрос о победителе поединка. Вопрос стоял только в том, сколько голов еще смогут забить боснийцы. Больше не смогли. Соответственно, впереди у команды остались самые трудные матчи: против Португалии и две встречи с прямыми конкурентами Люксембургом и Словакией. Там и решится судьба второй путевки от группы J.

Кадры хозяев

Среди лидеров у боснийцев можно выделить, конечно же, Эдина Джеко и Миралема Пьянича. Они до сих пор ведут свою сборную вперед. Также есть несколько представителей топ-5 чемпионатов, таких как Демирович (“Аугсбург”) или Колашинац (“Аталанта”).

Новости Португалии

Подопечные Роберто Мартинеса только в прошлом туре впервые пропустили в этом отборе. Против Словакии португальцев дико подводила реализация. Они создали моментов на xG (ожидаемые голы) 7,28, однако забили всего трижды. В том числе один из пенальти. Однако благодаря дублю Роналду удалось все-таки гарантировать путевку на Евро за три тура до финиша отбора.

Теперь в Португалии в целях разве что помочь Роналду обогнать Лукаку в списке лучших бомбардиров квалификации. В настоящее время бельгиец обгоняет Криштиану на два точных удара. Откровенно говоря, Мартинесу попалась отличная группа для отличного старта. Отрыв от той же Словакии составляет 8 очков. Трудно в таком положении будет потерять первое место. Тем более, что состав у португальцев на голову а то и две сильнее каждой команды в группе, в том числе и Боснии и Герцеговины.

Кадры гостей

К важным потерям можно отнести разве что травму Пепе. Тем более учитывая проблемы в обороне в прошлом матче. Сегодня Мартинес точно прибегнет к ротации. У него, по крайней мере, два состава для таких экспериментов.

Последние пять матчей Боснии и Герцеговины и Португалии

Последние пять встреч хозяев

13.10. Лихтенштейн – Босния и Герцеговина 0:2 (Отбор на Евро-2024)

11.09. Исландия – Босния и Герцеговина 1:0 (Отбор на Евро-2024)

08.09. Босния и Герцеговина – Лихтенштейн 2:1 (Отбор на Евро-2024)

20.06. Босния и Герцеговина – Люксембург 0:2 (Отбор на Евро-2024)

17.06. Португалия – Босния и Герцеговина 3:0 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять встреч гостей

13.10. Португалия – Словакия 3:2 (Отбор на Евро-2024)

11.09. Португалия – Люксембург 9:0 (Отбор на Евро-2024)

08.09. Словакия – Португалия 0:1 (Отбор на Евро-2024)

20.06. Исландия – Португалия 0:1 (Отбор на Евро-2024)

17.06. Португалия – Босния и Герцеговина 3:0 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять личных встреч между соперниками

17.06.23. Португалия – Босния и Герцеговина 3:0 (Отбор на Евро-2024)

15.11.11. Португалия – Босния и Герцеговина 6:2 (Плей-офф отбора на Евро-2012)

11.11.11. Босния и Герцеговина – Португалия 0:0 (Плей-офф отбора на Евро-2012)

18.11.09. Босния и Герцеговина – Португалия 0:1 (Плей-офф отбора на ЧМ-2010)

14.11.09. Португалия – Босния и Герцеговина 1:0 (Плей-офф отбора на ЧМ-2010)

Турнирная таблица группы J

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Португалия 7 7 0 0 27-2 21 2 Словакия 7 4 1 2 10-5 13 3 Люксембург 7 3 2 2 8-17 11 4 Босния и Герцеговина 7 3 0 4 7-9 9 5 Исландия 7 2 1 4 11-10 7 6 Лихтенштейн 7 0 0 7 1-21 0

Ставки и коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Португалия

Прогноз матча Босния и Герцеговина – Португалия от UA-Football

Вряд ли хозяева могут навязать борьбу Люксембургу и Словакии за выход на Евро – их уровень слишком низок. Боснийцы сегодня будут играть на результат, однако руководить событиями в поле будет Португалия. При ротации веселья на поле не избежать. Хозяева этим должны воспользоваться. Прогноз: Обе забьют (Кф 2).