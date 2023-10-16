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Босния и Герцеговина – Португалия. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024
Цель у гостей только набивать рекорды Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine/
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа J, восьмой тур
16 октября, 21:45. "Билино Поле" (Зеница)
Главный арбитр: Халил Умут Меллер (Турция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
- Новости Боснии и Герцеговины
- Новости Португалии
- Последние пять матчей Боснии и Герцеговины и Португалии
- Последние пять личных встреч между соперниками
- Турнирная таблица группы J
- Ставки и коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Португалия
- Прогноз матча Босния и Герцеговина – Португалия от UA-Football
Сегодня встретятся команды с разными задачами. У Боснии и Герцеговины еще есть шансы на континентальное первенство, так что любое заработанное очко против явно более сильного соперника им не помешает. Португальцы уже решили вопрос с путевкой на Евро-2024. Среди их целей можно выделить разве что бомбардирские достижения Криштиану Роналду.
Новости Боснии и Герцеговины
В этом отборе подопечные Саво Милошевича еще вничью не играли. В их активе три победы и четыре поражения. Две из этих трех побед – над настоящим футбольным карликом Лихтенштейном. Однако даже в этих матчах боснийцы пропустили. Лихтенштейнец Сандро Вольфингер оформил гол в выездном поединке в Зенице.
Еще раз Боснии и Герцеговине удалось победить Исландию. Это произошло в первом поединке отбора. Последний на данный момент матч проходил в вышеупомянутом Лихтенштейне. Два гола команды Милошевича до перерыва сняли все вопрос о победителе поединка. Вопрос стоял только в том, сколько голов еще смогут забить боснийцы. Больше не смогли. Соответственно, впереди у команды остались самые трудные матчи: против Португалии и две встречи с прямыми конкурентами Люксембургом и Словакией. Там и решится судьба второй путевки от группы J.
Кадры хозяев
Среди лидеров у боснийцев можно выделить, конечно же, Эдина Джеко и Миралема Пьянича. Они до сих пор ведут свою сборную вперед. Также есть несколько представителей топ-5 чемпионатов, таких как Демирович (“Аугсбург”) или Колашинац (“Аталанта”).
Новости Португалии
Подопечные Роберто Мартинеса только в прошлом туре впервые пропустили в этом отборе. Против Словакии португальцев дико подводила реализация. Они создали моментов на xG (ожидаемые голы) 7,28, однако забили всего трижды. В том числе один из пенальти. Однако благодаря дублю Роналду удалось все-таки гарантировать путевку на Евро за три тура до финиша отбора.
Теперь в Португалии в целях разве что помочь Роналду обогнать Лукаку в списке лучших бомбардиров квалификации. В настоящее время бельгиец обгоняет Криштиану на два точных удара. Откровенно говоря, Мартинесу попалась отличная группа для отличного старта. Отрыв от той же Словакии составляет 8 очков. Трудно в таком положении будет потерять первое место. Тем более, что состав у португальцев на голову а то и две сильнее каждой команды в группе, в том числе и Боснии и Герцеговины.
Кадры гостей
К важным потерям можно отнести разве что травму Пепе. Тем более учитывая проблемы в обороне в прошлом матче. Сегодня Мартинес точно прибегнет к ротации. У него, по крайней мере, два состава для таких экспериментов.
Последние пять матчей Боснии и Герцеговины и Португалии
Последние пять встреч хозяев
- 13.10. Лихтенштейн – Босния и Герцеговина 0:2 (Отбор на Евро-2024)
- 11.09. Исландия – Босния и Герцеговина 1:0 (Отбор на Евро-2024)
- 08.09. Босния и Герцеговина – Лихтенштейн 2:1 (Отбор на Евро-2024)
- 20.06. Босния и Герцеговина – Люксембург 0:2 (Отбор на Евро-2024)
- 17.06. Португалия – Босния и Герцеговина 3:0 (Отбор на Евро-2024)
Последние пять встреч гостей
- 13.10. Португалия – Словакия 3:2 (Отбор на Евро-2024)
- 11.09. Португалия – Люксембург 9:0 (Отбор на Евро-2024)
- 08.09. Словакия – Португалия 0:1 (Отбор на Евро-2024)
- 20.06. Исландия – Португалия 0:1 (Отбор на Евро-2024)
- 17.06. Португалия – Босния и Герцеговина 3:0 (Отбор на Евро-2024)
Последние пять личных встреч между соперниками
17.06.23. Португалия – Босния и Герцеговина 3:0 (Отбор на Евро-2024)
15.11.11. Португалия – Босния и Герцеговина 6:2 (Плей-офф отбора на Евро-2012)
11.11.11. Босния и Герцеговина – Португалия 0:0 (Плей-офф отбора на Евро-2012)
18.11.09. Босния и Герцеговина – Португалия 0:1 (Плей-офф отбора на ЧМ-2010)
14.11.09. Португалия – Босния и Герцеговина 1:0 (Плей-офф отбора на ЧМ-2010)
Турнирная таблица группы J
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Португалия
|7
|7
|0
|0
|27-2
|21
|2
|Словакия
|7
|4
|1
|2
|10-5
|13
|3
|Люксембург
|7
|3
|2
|2
|8-17
|11
|4
|Босния и Герцеговина
|7
|3
|0
|4
|7-9
|9
|5
|Исландия
|7
|2
|1
|4
|11-10
|7
|6
|Лихтенштейн
|7
|0
|0
|7
|1-21
|0
Ставки и коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Португалия
Прогноз матча Босния и Герцеговина – Португалия от UA-Football
Вряд ли хозяева могут навязать борьбу Люксембургу и Словакии за выход на Евро – их уровень слишком низок. Боснийцы сегодня будут играть на результат, однако руководить событиями в поле будет Португалия. При ротации веселья на поле не избежать. Хозяева этим должны воспользоваться. Прогноз: Обе забьют (Кф 2).
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