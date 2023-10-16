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Винченцо Монтелла: Горжусь собой. Я первый иностранный тренер, который вывел Турцию на Евро
Команда Монтеллы победила в двух матчах подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Винченцо Монтелла оценил выход сборной Турции на Евро-2024.
Главный тренер турок высказался после победы над Латвией (4:0) в отборочном матче.
"Я очень горжусь игрой своей команды. Также хочу сказать, что немного горжусь и собой. Я первый иностранный тренер, который вывел сборную Турции на Евро.
Прямо сейчас я, пожалуй, самый счастливый тренер в мире", - сказал Монтелла.
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