Винченцо Монтелла: Горжусь собой. Я первый иностранный тренер, который вывел Турцию на Евро

Винченцо Монтелла оценил выход сборной Турции на Евро-2024.

Главный тренер турок высказался после победы над Латвией (4:0) в отборочном матче.

"Я очень горжусь игрой своей команды. Также хочу сказать, что немного горжусь и собой. Я первый иностранный тренер, который вывел сборную Турции на Евро.

Прямо сейчас я, пожалуй, самый счастливый тренер в мире", - сказал Монтелла.