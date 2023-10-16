Отбор на Евро-2024. Греция - Нидерланды 0:1. Хотя бы этот финал голландцы выиграли

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа В

Афины. "ОПАП Арена"

Греция - Нидерланды 0:1

Гол: ван Дейк 90+3 (пен.)

Нереализованный пенальти: Вегхорст 28 (вратарь)

Греция: Влаходимос, Рота, Рецос, Мавропанос, Кулиеракис (Сиопис 61), Цимикас, Курбелис (Бухалакис 60), Манталос (Павлидис 81), Масурас (Якумакис 77), Иоаннидис, Бакасетас (Фунтас 60)

Нидерланды: Вербрюгген, Геертрюйда (Мален 46), ван Дейк, Аке, Думфриз, Виффер (Де Роон 81), Рейндерс, Хартман (Ван де Вен 74), Бергвейн, Вегхорст (Бробби 62), Симонс (Веерман 62)

Предупреждения: Курбелис 13, Манталос 29, Рецос 76, Павлидис 87 - Геертрюйда 13, Симонс 51

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

В Греции и игроки, и журналисты назвали матч против сборной Нидерландов финалом. Энтузиазм и желание вернуться на крупный турнир впервые с 2014-го года, вера в реальность такого возвращения, учитывая собранность, солидность нынешней греческой сборной, подогревали атмосферу и заполнили афинский стадион (кроме гостевой трибуны). Рональд Куман также говорил об очень опасном матче с повышенной важностью.

После провалов в Лиге Наций летом наставник "Оранье" решил вернуться к тактической схеме своего предшественника Луи ван Гаала - с тремя центральными защитниками. Это принесло 3:0 над Грецией в сентябре, приличную игру против Франции три дня назад (пусть и поражение). Сегодня и Густаво Пойет неожиданно решил сыграть с тремя. Что его сборную как раз обвалило. А возвращение к двум - вернуло.

В дебюте хозяева действовали агрессивно. Но создать ничего не смогли. А затем гости полностью доминировали. Чему свидетельство хотя бы 68 процентов владения мячом в первом тайме. Создали они не очень много, но полностью перекрывали центр поля и отдаляли соперника от ворот Вербрюггена. Ничья их устраивала, потому можно говорить о правильной игре на ничью. На половине поля соперника.

Кое-что они также создали. Точнее, как раз неожиданный третий центральный защитник греков 19-летний Кулиеракис привез. Завалив ван Дейка в своей штрафной во время банального навеса. Но Вегхорст, участие в матче которого было под вопросом из-за травмы, пробил низом, слабо и близко к центру. Влаходимос отбил даже легко. Сложнее ему было с ударом Бергвейна после прорыва слева. Но и тот был отбит.

Также Рейндерс дважды пробивал издали. Чуть неточно и слишком по центру ворот.

В начале второго тайма как раз Куман отказался от третьего центрального защитника. Даже в пользу атакера. Тут же Бергвейн повторил момент концовки первого тайма. Повторил его и Влаходимос. Отбил вратарь и удар Рейндерса с острого угла, а Симонс в той же атаке из центра штрафной не попал в угол. Но и греки уже проснулись. Иоаннидис прорвался по флангу и не попал в ближний угол.

А после тройной замены на 60-ой минуте, в том числе отказа от Кулиеракиса, подопечные Пойета даже выглядели получше соперника. Больше владели мячом в опасных зонах. Манталос, Иоаннидис, Якумакис неточно пробивали головой, последний после рикошета не сумел укротить мяч прямо перед вратарем. Фунтас издали попал в створ, хотя и по центру. Пойет уже решил бросить на поле двух форвардов вместо опорника и вингера.

И вот здесь как раз он прогадал. Голландцы нашли второй пенальти. Думфриз ворвался справа, и один из новых форвардов греков Павлидис (еще и игрок голландского АЗ) сбил его сзади. Правда, ВАР позвал арбитра, но решение Алехандро Эрнандес не изменил. Контакт там все же был. ВАР звал его в еще одном эпизоде, но и здесь Эрнандес свое решение не менял - нет пенальти на Бробби в контратаке.

Финальный свисток прозвучал лишь на 101-ой минуте.

В Нидерландах побаивались этого матча. Учитывая эпидемию травм, кадровую революцию Кумана (Бробби стал девятым дебютантом сборной в 2023-ем году), энтузиазм и солидность греков. Потому такая победа очень важна для укрепления характера "Оранье", их уверенности в себе. Теперь для выхода на Евро им хватит одной победы в домашних матчах против Ирландии и Гибралтара. Вполне возможно, понадобится даже меньше.