  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2024
  3. Футбол на Мальте: тренер сборной приставал к игрокам, куча матчей на контору и случайная звезда из Лиги 1
В тренде
ЕВРО-2024
ЕВРО-2024

ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футбол на Мальте: тренер сборной приставал к игрокам, куча матчей на контору и случайная звезда из Лиги 1

ЕВРО-2024
Обновлено
(1 голосов)

О сегодняшнем сопернике сборной Украины

Футбол на Мальте: тренер сборной приставал к игрокам, куча матчей на контору и случайная звезда из Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Ivill - AMA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Мальта. Коррупция

И это очень старая, укоренившаяся история.

Мальта сделала себе репутацию еще в 1983-м, когда проиграла 1:12 Испании, которой именно 11 голов не хватало, чтобы обойти в итоговой таблице Нидерланды. Протест, скандал – это было громко.

Тем временем тренер мальтийцев Виктор Шерри издевался над прессой и здравым смыслом:

"В перерыве к нам зашел невысокий мужчина в белом костюме с подносом, на котором лежали порезанные дольками лимоны. Игроки их ели. Я говорил нашему врачу: "Может, нас накачали наркотиками?"

Так оно повелось и дальше. В 2013-м игроков "Хамрун Спартанс" Родерика Фенека и Массимо Гриму и еще двух функционеров пожизненно дисквалифицировали за попытку "слить" игру "Хибернианс". Их тогда сдал молодой вратарь Андреа Кассар, но вместо благодарности получил звонки с угрозами и свист трибун.

В 2015 году "Надур Янгстерс" выгнали из элиты после того, как их тогдашний секретарь пытался подкупить игрока ФК "Шевкия Тайгерс".

В 2018-м Ученна Аньянву был пожизненно отстранен от футбола за два устроенных договорняка в 2016-м – "Моста" против "Биркиркары" и "Пембрук" против "Мосты". Сам Аньянву работал менеджером "Пембрука", чьи разгромные победы за тот период также были аннулированы.

В том же году УЕФА дисквалифицировал за странную игру сразу шестерых ребят из мальтийской молодежки. Кайл Чезаре, Эмануэль Бриффа, Самир Араб, Райан Камензули, Лвелин Кремона и Люк Монтебелло "отличились" в матчах с Чехией и Черногорией.

Трое из этих "героев" уже вернулись и играют в чемпионате Мальты. Чему они могут научить молодежь? Уже в 2021-м у представителя "Аттарда" Руджера Шерри нашли дома 30 тысяч евро наличными, а в его компьютере - переписки с букмекерами. И что было дальше? Условный срок и штраф в 50 тысяч. Остров хранит свои тайны.

Бьорн Вассалло, президент мальтийской федерации футбола, этим недоволен. Он карьерист; возглавляет один из комитетов УЕФА, дружит с Чеферином.

"Я не могу ни понять, ни согласиться с приговором Шерри. На мой взгляд, он мягкий и точно не передает правильного посыла, подрывая работу всех, кто участвует в борьбе с договорными матчами".

Вассалло фактически руководит мальтийским футболом с 2010 года и непрерывно декларирует реформы. Еще в начале каденции он привез экс-тренера молодежек "Интера" и "Пармы" Серхио Сольдано тренировать на острове детей; затем инициировал переезд юных островитян в академии "Эмполи", "Кьево" и даже "Ман Сити". В 2021-м была принята декларация развития мальтийского футбола, согласно которой клубы должны были превратиться в акционерные общества с разделением на профессионалов и любителей. Прекрасная работа на бумаге.

На деле в том же 2021 году 24% игроков на Мальте в анонимном опросе признали, что на них выходили черные букмекеры. Еще 81% полагают, что хотя бы раз играли в договорном матче.

320-тысячная Исландия выступила на чемпионатах мира и Европы; построила 7 крытых футбольных залов, 15 полноразмерных полей и более 110 мини-площадок у школ; наняла лицензированных УЕФА тренеров для работы даже с 6-летними детьми.

Тем временем 420-тысячная Мальта даже не приближалась к большим турнирам, а ее гранды проводят еврокубковые матчи на единственной арене, возведенной в 1999-м без полноценной крыши.

Мальта. Харассмент

Бардак тем и страшен, что новое дно можно пробить в любой момент.

Для Мальты он наступил 27 сентября 2022-го - именно тогда тренера сборной Дэвиса Манджу обвинили в сексуальных домогательствах.

Times of Malta узнала, что итальянец склонял к половому акту сразу двоих футболистов сборной, но имен не раскрыла. Известно лишь, что они входили в заявку на матч Лиги наций против Эстонии (1:2).

Сам тренер все отрицал, но уехал домой в Италию, где и получил следующий удар. Теперь заговорила мать защитника Развана Попы, которого Манджа тренировал в "Крайове" в 2019 году.

По ее словам, итальянец приказал ее сыну вместе посмотреть порнографический фильм, а затем совершал непристойные действия в его присутствии. Когда Попа отказался от секса, Манджа начал унижать его на тренировках и однажды даже избил. В конце концов, напуганный юноша рассказал все родителям в марте 2019-го, а уже в апреле Манджу уволили из "Крайовы" без объяснения причин.

Поддержал женщину также известный тренер Виктор Пицуркэ – он якобы видел, как Дэвис делал футболистам непристойные комплименты.

После румын настал черед "Асколи", где персонал вспомнил, как тренер закрывался с одним из игроков в номере отеля Novara. Почти сразу после инцидента Манджа подал в отставку "из-за проблем со здоровьем".

Знала ли мальтийская федерация об этих фактах перед назначением? Футбольный мир тесен, такое трудно скрыть.

Вероятно, Манджа был просто лучшим тренером из доступных. Как ни крути, но под его руководством сборная провела смену поколений и выдала самую длинную в истории беспроигрышную серию - 7 матчей с сентября 2020-го по март 2021-го. За этот же период в рейтинге ФИФА Мальта поднялась на 15 позиций.

Это был успех, и когда разразился скандал Times of Malta не добивала Манджу, а размышляла, удастся ли новому наставнику Микеле Марколини "продолжить возрождение мальтийского футбола" (спойлер – нет).

Что касается домогательств, то в полицию, ясно, никто не обратился - какому футболисту охота такое светить?

Расследование проводила только мальтийская федерация, и она признала Манджу виновным в "неподобающем поведении", но "не нашла достаточно доказательств сексуальных домогательств".

Новую работу Дэвис после Мальты не нашел и, по всей вероятности, в футболе это будет сложновато.

Мальта. Натурализация

А что еще остается, когда система подготовки молодежи завалена, а тренер думает не об игре?

Мальта ищет выходцев с острова в европейских лигах и уговаривает играть за свою сборную – это еще одна местная традиция.

Лондонец Джоди Джонс отказывался целых три года, но, докатившись до Лиги 2, принял вызов и уже сыграл за "Крестоносцев" 11 матчей.

"У меня есть мальтийские корни по отцу и матери. Я даже приезжал на Мальту очень давно, еще ребёнком. А теперь мальтийская ФА связалась с папой. Им удалось найти также многих членов моей семьи, они меня убеждали", - из этого ясно, что подход у островитян основательный.

Ну, и выгоды тоже понятны. Джонс говорит, что удачные выступления против Израиля и Северной Ирландии вернули ему расположение тренера в "Оксфорде", добавили игровых минут.

Даже Тедди Теуме сборная Мальты в свое время пригодилась – задолго до того, как он выбился в лидеры "Реймса". Украине повезло, что этот парень сейчас травмирован.

Теума – центрхав с навыками плеймейкера и лидерскими качествами. Уникальная карьера! До 22 лет его не принимал ни один клуб, и Тедди развозил товары по магазинам вместе с отцом; едва сводил концы с концами.

Уже легендарная скаутская программа Тони Блума привезла Теуму в "Юнион" в январе 2019-го из французской трясины – и так началось его восхождение.

Ну, а в 2020 году Теума дебютировал за Мальту, хотя никогда там не бывал и даже не знал, что оттуда родом его дедушка. Сейчас на счету Тедди в сборной уже 33 матча, 3 гола и футболка Луки Модрича.

"Мы проиграли 1:7, и это единственный случай в моей карьере, когда меня разгромили, но я покидал поле с улыбкой. В конце матча я попросил у Модрича футболку, и меня поразило то, что он схватил мою в ответ. Я воспринял это как большой знак уважения".

Конечно, ни Джонс, ни даже Теума не сделали Мальту намного лучше – только закрыли некоторые дыры. Как, впрочем, и потомки Эсьена "Папа" Мбонга – братья Джозеф, Пол и Эммануэль. Они родились в Нигерии, но и отец, и сыновья провели карьеры на острове, поэтому и играют за "Крестоносцев".

Поскольку сейчас Мальта превратилась в перевалочный пункт для мигрантов из Африки в Европу, спрогнозируем, что уже скоро местная сборная еще потемнеет.

Также легко "наванговать" новые попытки мальтийцев найти игроков во Франции. Успех с Теумой не даст им покоя.

При этом получится у них или нет – глобально неважно. Натурализация в любом случае плохой путь. Настоящий рывок возможен там, где 7 крытых футбольных залов, 15 полноразмерных полей, 110 мини-площадок и лицензированные тренеры УЕФА для детей. Исландская стратегия – единственная рабочая для маленьких футбольных держав.

Пока же Мальта застряла в непрофессионализме, Украина должна ее комфортно побеждать. Оправдания даже не ищите - их нет.

По теме
yellow-arrow
Террорист, который застрелил шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения
yellow-arrow
Дубль Криштиану и 8-ма подряд победа в отборе к Евро. Босния - Португалия 0:5. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лукаку забил 79-й гол за сборную и делит с Неймаром 9-е место в истории
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мальта договорные матчи Дэвис Манджа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.