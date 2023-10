Футбол на Мальте: тренер сборной приставал к игрокам, куча матчей на контору и случайная звезда из Лиги 1

И это очень старая, укоренившаяся история.

Мальта сделала себе репутацию еще в 1983-м, когда проиграла 1:12 Испании, которой именно 11 голов не хватало, чтобы обойти в итоговой таблице Нидерланды. Протест, скандал – это было громко.

Тем временем тренер мальтийцев Виктор Шерри издевался над прессой и здравым смыслом:

Так оно повелось и дальше. В 2013-м игроков "Хамрун Спартанс" Родерика Фенека и Массимо Гриму и еще двух функционеров пожизненно дисквалифицировали за попытку "слить" игру "Хибернианс". Их тогда сдал молодой вратарь Андреа Кассар, но вместо благодарности получил звонки с угрозами и свист трибун.

В 2015 году "Надур Янгстерс" выгнали из элиты после того, как их тогдашний секретарь пытался подкупить игрока ФК "Шевкия Тайгерс".

В 2018-м Ученна Аньянву был пожизненно отстранен от футбола за два устроенных договорняка в 2016-м – "Моста" против "Биркиркары" и "Пембрук" против "Мосты". Сам Аньянву работал менеджером "Пембрука", чьи разгромные победы за тот период также были аннулированы.

В том же году УЕФА дисквалифицировал за странную игру сразу шестерых ребят из мальтийской молодежки. Кайл Чезаре, Эмануэль Бриффа, Самир Араб, Райан Камензули, Лвелин Кремона и Люк Монтебелло "отличились" в матчах с Чехией и Черногорией.

Трое из этих "героев" уже вернулись и играют в чемпионате Мальты. Чему они могут научить молодежь? Уже в 2021-м у представителя "Аттарда" Руджера Шерри нашли дома 30 тысяч евро наличными, а в его компьютере - переписки с букмекерами. И что было дальше? Условный срок и штраф в 50 тысяч. Остров хранит свои тайны.

Бьорн Вассалло, президент мальтийской федерации футбола, этим недоволен. Он карьерист; возглавляет один из комитетов УЕФА, дружит с Чеферином.

Вассалло фактически руководит мальтийским футболом с 2010 года и непрерывно декларирует реформы. Еще в начале каденции он привез экс-тренера молодежек "Интера" и "Пармы" Серхио Сольдано тренировать на острове детей; затем инициировал переезд юных островитян в академии "Эмполи", "Кьево" и даже "Ман Сити". В 2021-м была принята декларация развития мальтийского футбола, согласно которой клубы должны были превратиться в акционерные общества с разделением на профессионалов и любителей. Прекрасная работа на бумаге.

На деле в том же 2021 году 24% игроков на Мальте в анонимном опросе признали, что на них выходили черные букмекеры. Еще 81% полагают, что хотя бы раз играли в договорном матче.

320-тысячная Исландия выступила на чемпионатах мира и Европы; построила 7 крытых футбольных залов, 15 полноразмерных полей и более 110 мини-площадок у школ; наняла лицензированных УЕФА тренеров для работы даже с 6-летними детьми.

Тем временем 420-тысячная Мальта даже не приближалась к большим турнирам, а ее гранды проводят еврокубковые матчи на единственной арене, возведенной в 1999-м без полноценной крыши.

Бардак тем и страшен, что новое дно можно пробить в любой момент.

Для Мальты он наступил 27 сентября 2022-го - именно тогда тренера сборной Дэвиса Манджу обвинили в сексуальных домогательствах.

Times of Malta узнала, что итальянец склонял к половому акту сразу двоих футболистов сборной, но имен не раскрыла. Известно лишь, что они входили в заявку на матч Лиги наций против Эстонии (1:2).

Сам тренер все отрицал, но уехал домой в Италию, где и получил следующий удар. Теперь заговорила мать защитника Развана Попы, которого Манджа тренировал в "Крайове" в 2019 году.

По ее словам, итальянец приказал ее сыну вместе посмотреть порнографический фильм, а затем совершал непристойные действия в его присутствии. Когда Попа отказался от секса, Манджа начал унижать его на тренировках и однажды даже избил. В конце концов, напуганный юноша рассказал все родителям в марте 2019-го, а уже в апреле Манджу уволили из "Крайовы" без объяснения причин.

Поддержал женщину также известный тренер Виктор Пицуркэ – он якобы видел, как Дэвис делал футболистам непристойные комплименты.

После румын настал черед "Асколи", где персонал вспомнил, как тренер закрывался с одним из игроков в номере отеля Novara. Почти сразу после инцидента Манджа подал в отставку "из-за проблем со здоровьем".

Знала ли мальтийская федерация об этих фактах перед назначением? Футбольный мир тесен, такое трудно скрыть.

Вероятно, Манджа был просто лучшим тренером из доступных. Как ни крути, но под его руководством сборная провела смену поколений и выдала самую длинную в истории беспроигрышную серию - 7 матчей с сентября 2020-го по март 2021-го. За этот же период в рейтинге ФИФА Мальта поднялась на 15 позиций.

Это был успех, и когда разразился скандал Times of Malta не добивала Манджу, а размышляла, удастся ли новому наставнику Микеле Марколини "продолжить возрождение мальтийского футбола" (спойлер – нет).

Что касается домогательств, то в полицию, ясно, никто не обратился - какому футболисту охота такое светить?

Расследование проводила только мальтийская федерация, и она признала Манджу виновным в "неподобающем поведении", но "не нашла достаточно доказательств сексуальных домогательств".

Новую работу Дэвис после Мальты не нашел и, по всей вероятности, в футболе это будет сложновато.

А что еще остается, когда система подготовки молодежи завалена, а тренер думает не об игре?

Мальта ищет выходцев с острова в европейских лигах и уговаривает играть за свою сборную – это еще одна местная традиция.

Лондонец Джоди Джонс отказывался целых три года, но, докатившись до Лиги 2, принял вызов и уже сыграл за "Крестоносцев" 11 матчей.

Ну, и выгоды тоже понятны. Джонс говорит, что удачные выступления против Израиля и Северной Ирландии вернули ему расположение тренера в "Оксфорде", добавили игровых минут.

???? Jodi Jones is on Malta duty tonight as his side face North Macedonia in Skopje. Good luck Jodi! ????????#NottsInternational pic.twitter.com/a1DehKr4dH