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Отбор на Евро-2024. Сербия – Черногория 3:1. Митрович сделал подарок Украине
Мог нападающий и не так быстро уходить в Саудовскую Аравию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа G, восьмой тур
"Райко Митич" (Белград)
Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
Сербия – Черногория 3:1
Голы: Митрович 9, 73, Тадич 77 – Йоветич 36
Сербия: Милинкович Савич – Миленкович, Велькович, Павлович – Живкович (Бабич 90+1), Гудель (Максимович 69), Илич (Милинкович-Савич 46), Младенович (Костич 46) – Тадич, Лукич (Самарджич 80)
Черногория: Миятович – Тучи (Мугоша 85), Савич, Томашевич – Марушич, Янкович (Осмаич 85), Куч (Раикович 88), Цамай (Йовович 73), Вукчевич (Радунович 31) – Крстович, Йоветич
Предупреждения: Гудель 49 – Савич 59, Йовович 88, Томашевич 89
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