Тренер Мальты: Мудрик - невероятный игрок. Мы проиграли, потому что он постоянно создавал опасность

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини прокомментировал поражение от Украины (1:3) в матче квалификации Евро-2024.

"Обидно проиграть первый тайм со счетом 1:2, особенно с такими двумя пропущенными голами. Очень обидный автогол, где наш игрок абсолютно в одиночку зацепил мяч и он закатился в ворота. А тогда пенальти, но я считаю, что эпизод с пенальти - это техника и умение украинца [Мудрика], который бежал с мячом очень быстро. Ментально нам было очень сложно в этот момент. Перекладина? Это одна из причин, почему обидно за результат.

Во втором тайме мы старались, мы боролись, высоко прессинговали, много пробивали, но, к сожалению, не смогли сравнять счет. Мне жаль игроков Мальты, потому что они заслужили другой результат, они провели очень хороший матч.

У Украины есть замечательные игроки, они ведут борьбу с Италией за второе место. Игроки [Мальты] показали желание, готовность бороться за хороший результат. Ничья или победа над Украиной для нас была бы невероятным результатом. Мы к этому очень стремились. Но не смогли достичь, обидно. Мы сконцентрируемся на положительных моментах, которые были в этом матче - а их было много.