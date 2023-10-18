Ребров - о матче с Мальтой: В первом тайме не было баланса, но после перерыва была другая игра

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на флэш-интервью подвел итог матча отбора Евро-2024 с Мальтой (3:1).

"Я считаю, что это очень заслуженная победа – поблагодарил ребят. Все матчи на уровне национальных сборных они очень тяжелые. В этом матче на первом месте был результат.

Мальте нечего было терять, они пытались атаковать. Даже когда они играли с нами в первый раз, пытались атаковать.

Для нас важно было сконцентрироваться, найти баланс в атаке и обороне. К сожалению, в первом тайме этого не было, но во втором тайме была другая игра", - сказал Ребров.