Мудрик - лучший игрок матча Мальта - Украина по оценкам SofaScore и WhoScored. Трубин - худший

Сборная Украины в выездном матче отбора Евро-2024 на выезде обыграла Мальту (3:1).

По итогам матча авторитетные статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия игроков на поле.

Лучшим игроком матча по оценкам обеих источников стал вингер сборной Украины Михаил Мудрик. Он получил 7.9 от SofaScore и 8.3 от WhoScored.

Высокий оценки у сборной Украины также у защитника Виталия Миколенко (по 7.7 от обоих порталов) и форварда Артем Довбика (7.4 и 7.5 соответственно).

Худший игрок в составе сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин, который пропустил совершенно не обязательный гол (6.0 от SofaScore и 5.5 от WhoScored).

Ну и отметим, что Мудрик отыграл весь матч, нанес 5 ударов по воротам, из них три в створ, забил 1 гол, сделал одну ключевую передачу и заработал пенальти, с которого был забит еще один гол. В обороне Михаил сделал 4 отбора и 5 раз сфолил.