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Квалификация Евро-2024. Косово – Израиль 1:0. Победа на болоте
Израиль упустил возможность приблизиться к заветным местам в таблице
Фото: Getty Images
Сегодня состоялся перенесенный матч Квалификации Евро-2024 между сборными Косово и Израиля.
Игра должна была состояться в октябре, но была перенесена из-за начала боевых действий в Израиле.
В столице Косово Приштине местной сборной удалось победить соперников, на далеко не самом лучшем поле, со счетом 1:0. Героем матча стал Милот Рашица, отличившийся на 41-й минуте.
Израиль остался на третьем месте в группе I с 11 очками. Косово - под ними, с 10-ю баллами.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Румыния
|8
|4
|4
|0
|13-4
|+9
|16
|2
|Швейцария
|7
|4
|3
|0
|20-8
|+12
|15
|3
|Израиль
|7
|3
|2
|2
|7-8
|-1
|11
|4
|Косово
|8
|2
|4
|2
|9-8
|+1
|10
|5
|Беларусь
|8
|1
|3
|4
|7-14
|-7
|6
|6
|Андорра
|8
|0
|2
|6
|3-17
|-14
|2
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