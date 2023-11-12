Квалификация Евро-2024. Косово – Израиль 1:0. Победа на болоте

Сегодня состоялся перенесенный матч Квалификации Евро-2024 между сборными Косово и Израиля.

Игра должна была состояться в октябре, но была перенесена из-за начала боевых действий в Израиле.

В столице Косово Приштине местной сборной удалось победить соперников, на далеко не самом лучшем поле, со счетом 1:0. Героем матча стал Милот Рашица, отличившийся на 41-й минуте.

Израиль остался на третьем месте в группе I с 11 очками. Косово - под ними, с 10-ю баллами.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Румыния 8 4 4 0 13-4 +9 16 2 Швейцария 7 4 3 0 20-8 +12 15 3 Израиль 7 3 2 2 7-8 -1 11 4 Косово 8 2 4 2 9-8 +1 10 5 Беларусь 8 1 3 4 7-14 -7 6 6 Андорра 8 0 2 6 3-17 -14 2