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Сборная Италии понесла кадровые потери перед матчем с Украиной
Трое игроков выбыли из заявки
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренерский штаб сборной Италии во главе с Лучано Спаллетти не сможет рассчитывать в заключительных поединках квалификации Евро-2024 сразу на трех футболистов.
После матчей Серии А в воскресенье отказаться от участия в сборе "Скуадры Адзурры" были вынуждены вратарь "Наполи" Алекс Мерет, также защитники Давиде Калабрия ("Милан") и Рафаэл Толой ("Аталанта"). Об этом говорится на официальном сайте Итальянской федерации футбола.
Среди прочего, для двух последних это был первый вызов в нацниональную команду под руководством Спаллетти. Отмечается, что Лучано не будет вызывать других игроков.
Напомним, 17 ноября сборная Италии сыграет на своем поле против Северной Македонии, а 20-го числа на выезде будет противостоять команде Украины.
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