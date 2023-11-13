Сборная Италии понесла кадровые потери перед матчем с Украиной

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Лучано Спаллетти не сможет рассчитывать в заключительных поединках квалификации Евро-2024 сразу на трех футболистов.

После матчей Серии А в воскресенье отказаться от участия в сборе "Скуадры Адзурры" были вынуждены вратарь "Наполи" Алекс Мерет, также защитники Давиде Калабрия ("Милан") и Рафаэл Толой ("Аталанта"). Об этом говорится на официальном сайте Итальянской федерации футбола.

Среди прочего, для двух последних это был первый вызов в нацниональную команду под руководством Спаллетти. Отмечается, что Лучано не будет вызывать других игроков.

Напомним, 17 ноября сборная Италии сыграет на своем поле против Северной Македонии, а 20-го числа на выезде будет противостоять команде Украины.