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Беллингем покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Хавбек вернется в свой клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем не поможет сборной Англии в ближайших матчах, сообщает пресс-служба команды.
Хавбек получил травму плеча в поединке чемпионата Испании против "Райо Вальекано". Из-за аналогичного повреждения не сыграет и защитник "Челси" Ливай Колуилл.
Футболисты уже покинули расположение "трех львов". Они продолжат восстановление в своих клубах.
Сборная Англии проведет матчи отбора Евро на Евро-2024 против Мальты (17 ноября) и Северной Македонии (20 ноября). Англичане уже обеспечили себе путевку на турнир. В группе С выступает и команда Украины, которая идет второй и опережает идущею третью Италию на три очка. На четвертом месте расположилась Северная Македония, пятая - Мальта.
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