Беллингем покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем не поможет сборной Англии в ближайших матчах, сообщает пресс-служба команды.

Хавбек получил травму плеча в поединке чемпионата Испании против "Райо Вальекано". Из-за аналогичного повреждения не сыграет и защитник "Челси" Ливай Колуилл.

Футболисты уже покинули расположение "трех львов". Они продолжат восстановление в своих клубах.

Сборная Англии проведет матчи отбора Евро на Евро-2024 против Мальты (17 ноября) и Северной Македонии (20 ноября). Англичане уже обеспечили себе путевку на турнир. В группе С выступает и команда Украины, которая идет второй и опережает идущею третью Италию на три очка. На четвертом месте расположилась Северная Македония, пятая - Мальта.