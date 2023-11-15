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Основной защитник сборной Италии рискует пропустить матч с Украиной
Очередная кадровая проблема итальянцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник сборной Италии и "Интера" Алессандро Бастони, скорее всего, пропустит ключевые матчи национальной команды.
Как информирует Sky Sport Italia, во время сегодняшней тренировки Бастони остановился из-за проблемы с правой икроножной мышцей. 16 ноября футболисту предстоит пройти медиционское обследование, чтобы определить степень сложности травмы, а также узнать, останется ли он в команде.
Это плохие новости для наставника итальянцев Лучано Спаллетти накануне решающих матчей квалификации Евро-2024. Ранее "Скуадра Адзурра" из-за травм лишилась вратаря "Наполи" Алекса Мерета, защитников Давиде Калабрию ("Милан"), Рафаэля Толои ("Аталанта"), а также полузащитника Мануэля Локателли ("Ювентус").
Напомним, 17 ноября сборная Италии сыграет на своем поле против Северной Македонии, а 20-го числа на выезде будет противостоять команде Украины.
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