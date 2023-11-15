Итальянский хавбек узнал о дебютном вызове в сборную из соцсетей

Итальянский атакующий полузащитник "Монцы" Андреа Кольпани признался, что о вызове в национальную команду узнал через публикацию в социальной сети.

"Приехать сюда и играть с основной национальной командой, с чемпионами, которые являются ее частью - это безумие. Я узнал об этом из социальных сетей. Я заканчивал тренировку перед игрой с "Торино" и увидел сообщение со списком. До меня доходили слухи, что я попал в число игроков, играющих в предматчевом составе, но мне хотелось уверенности. Я надеялся на это, в "Монце" я выкладываюсь по максимуму", - приводит слова Кольпани Calciomercato.com.

Отметим, что для Кольпани это дебютный вызов в "Скуадру Адзурру". В нынешнем сезоне Андреа провел 13 матчей за "Монцу", забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Напомним, 17-го ноября сборная Италии сыграет против команды Северной Македонии в квалификации Евро-2024, а 20-го числа с Украиной.