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Словакия – Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Матч, в котором Шкриньяр хочет все решить здесь и сейчас
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Словакии точно не хватает звезд с неба и не обладает чрезвычайно звездным составом, впрочем, желания у этой команды хватает. Они уже в шаге от Чемпионата Европы, остается лишь официально оформить этот выход победой над неуступчивыми исландцами.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 16 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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