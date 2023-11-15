Словакия – Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Сборная Словакии точно не хватает звезд с неба и не обладает чрезвычайно звездным составом, впрочем, желания у этой команды хватает. Они уже в шаге от Чемпионата Европы, остается лишь официально оформить этот выход победой над неуступчивыми исландцами.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 16 ноября.

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