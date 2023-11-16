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Люксембург - Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча отбора на Евро-2024
Люксембург - Босния и Герцеговина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Люксембург располагается на третьем месте в турнирной таблице группы J, оставание от второго места составляет пять пунктов. Босния и Герцеговина с 9 баллами находится на пятой строчке в рейтинге. Боснийцы также намерены взять реванш за обидное поражение на своем поле (0:2).
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву в четверг, 16 ноября. Онлайн видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Отбор к Евро-2024, группа J
Люксембург - Босния и Герцеговина
16 ноября, начало - 21:45
Трансляция - MEGOGO Футбол 3
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