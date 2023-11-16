Люксембург - Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча отбора на Евро-2024

Люксембург располагается на третьем месте в турнирной таблице группы J, оставание от второго места составляет пять пунктов. Босния и Герцеговина с 9 баллами находится на пятой строчке в рейтинге. Боснийцы также намерены взять реванш за обидное поражение на своем поле (0:2).

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву в четверг, 16 ноября. Онлайн видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Отбор к Евро-2024, группа J

Люксембург - Босния и Герцеговина

16 ноября, начало - 21:45

Трансляция - MEGOGO Футбол 3