Италия – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024

UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации на чемпионат Европы между сборными Италии и Северной Македонии.

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Все прекрасно осознают важность этого матча. Уже в понедельник, 20 ноября, "Скуадра Адзурра" сыграет со сборной Украины, но перед этим ей кровь из носу нужны три очка в битве с Северной Македонией. Поставят ли гости подножку хозяевам? Победят ли подопечные Спаллетти? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 17 ноября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский