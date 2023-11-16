Отбор на ЕВРО-2024. Люксембург дома разбил Боснию и Герцеговину, дубль в активе экс-динамовца

В рамках поединка квалификации на чемпионат Европы в группе J между национальными сборными Люксембурга и Боснии и Герцеговины был зафиксирован разгром гостей.

Уже на 6-й минуте Олесен вывел хозяев вперед с передачи Бонерта. В середине первого тайма экс-вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес удвоил счет с пенальти. В ответ на голы в свои ворота боснийцы лишь зарабатывали желтые карточки, абсолютно не успевая за люксембуржцами.

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По выходу из раздевалки Муякич еще и автоголом отметился. Затем команды долго молчали, зато обменялись автографами в компенсированное время. На гол Гойковича ответил все тот же Родригес, оформив дубль и установив окончательные цифры на табло арены "Стад-де-Люксембург"

Таким образом, в квартете J сложилась следующая ситуация после 9 туров: Португалия лидирует с 27 очками, Словакия – вторая (19), Люксембург – третий (14), дальше расположились Исландия (10), Босния и Герцеговина (9), а замыкает таблицу с 0 баллов Лихтенштейн.

Отбор на ЕВРО-2024. Группа J.

Люксембург – Босния и Герцеговина 4:1

Голы: Олесен (6), Родригес (30, с пенальти; 90+5), Муякич (55, автогол) – Гойкович (90+4)