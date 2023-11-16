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Отбор на ЕВРО-2024. Люксембург дома разбил Боснию и Герцеговину, дубль в активе экс-динамовца
Избиение началось очень быстро
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках поединка квалификации на чемпионат Европы в группе J между национальными сборными Люксембурга и Боснии и Герцеговины был зафиксирован разгром гостей.
Уже на 6-й минуте Олесен вывел хозяев вперед с передачи Бонерта. В середине первого тайма экс-вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес удвоил счет с пенальти. В ответ на голы в свои ворота боснийцы лишь зарабатывали желтые карточки, абсолютно не успевая за люксембуржцами.
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По выходу из раздевалки Муякич еще и автоголом отметился. Затем команды долго молчали, зато обменялись автографами в компенсированное время. На гол Гойковича ответил все тот же Родригес, оформив дубль и установив окончательные цифры на табло арены "Стад-де-Люксембург"
Таким образом, в квартете J сложилась следующая ситуация после 9 туров: Португалия лидирует с 27 очками, Словакия – вторая (19), Люксембург – третий (14), дальше расположились Исландия (10), Босния и Герцеговина (9), а замыкает таблицу с 0 баллов Лихтенштейн.
Отбор на ЕВРО-2024. Группа J.
Люксембург – Босния и Герцеговина 4:1
Голы: Олесен (6), Родригес (30, с пенальти; 90+5), Муякич (55, автогол) – Гойкович (90+4)
De Gerson mat der direkter Äntwert op de Gol vun de Bosnier????#RoudeLéiwHuelSe #RoutLéiwen #LUXBIH pic.twitter.com/kW3ZV0ht6C— Fédération Luxembourgeoise de Football (@flf_lu) November 16, 2023
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