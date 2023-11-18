Футбол на Скале: бойкот от Испании, сборная семейного типа и один стадион на все команды

Содержание Скала

Признание

Подъем

Семья

Скала

Наверное, все слышали о Геркулесовых столбах?

Есть две версии легенды. Согласно первой сын Зевса пробил Атласские горы, поскольку очень торопился; по другой - наоборот сузил море, чтобы чудовища из Атлантики не могли добраться до Греции.

Собственно, Гибралтар – это как раз один из этих столбов, северный. Есть еще южный, он находится в Марокко неподалеку от испанского анклава Сеута.

И да, на Скале живут люди – по последней переписи, их более 32 тысяч, и число растет благодаря мигрантам из Африки и Испании.

Последнюю это очень напрягает; она считает Гибралтар своим, однако сделать ничего не может. Британцы захватили крепость еще в начале 18-го века и населили своими колонистами. Они, ясно, смешались с местными, однако когда в 1967 году зашла речь о смене метрополии, 12 138 гибралтарцев выбрали Соединенное Королевство и только 44 – Испанию.



Туристическая панорамная карта Гибралтара. Фото: gif-map.com Туристическая панорамная карта Гибралтара. Фото: gif-map.com

В ответ Мадрид перекрыл границу и разорвал со Скалой все связи, но ту спас мощный британский флот.

Сейчас, ясно, диктатора Франко давно нет и напряжение спало. В 2009 году Министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Моратинос даже стал первым посланцем Мадрида за 300 лет, прибывшим на Гибралтар. Впрочем, что было потом? Он заявил на него претензии:

"Мы никогда не откажемся от суверенитета над Гибралтаром, но я надеюсь, что мы сможем достичь соглашения, чтобы решить этот вопрос мирно".

А что британцы? Да ничего. На Скале зарплаты выше, чем в соседних отсталых аграрных районах Андалусии, и это аргумент для чернорабочих. Оффшорная зона притягивает сюда деньги, современный порт – корабли. Король назначает губернатора Гибралтара, но решает все парламент, выбираемый местными.

Из сюрпризов – единственная в Европе колония диких обезьян. Ходит легенда, что пока хоть одна макака жива, Скала останется под Британией.

Ну, и само собой, это именно британцы привезли на Гибралтар футбол – первый чемпионат сыграли еще в 1895 году.

Признание

Что интересно, Франко не всегда был за блокаду Гибралтара.

В начале 50-х ради улучшения имиджа диктатуры "Реал" и "Атлетико" даже приезжали на Скалу играть спарринги с местными. "Сливочные" тогда шокировали ничьей 2:2, а после игры жаловались на жестокость гибралтарцев. Еще бы - в основе вышло сразу четверо действующих военнослужащих Королевских Воздушных Сил!

При этом ну что такое спарринги? Разовая акция. Для полноценной практики Гибралтару надо было в УЕФА, однако Испания угрожала бойкотировать все турниры с его участием. И что делать?

Car le football est bien le sport historique des 30 000 habitants du "Rocher".



Introduit par les militaires britanniques au XIXe siècle, le 1er club de Gibraltar, Prince of Wales FC, est créé en 1892 et le 1er championnat en 1895. pic.twitter.com/DE7EhJa9dI — FC Geopolitics (@FCGeopolitics) March 3, 2020

В январе 2007 года только Англия, Шотландия и Уэльс проголосовали за вхождение Гибралтара в Союз; остальные 49 членов были против якобы из-за "несоответствия".

Бред, конечно. Фарерские острова принадлежат Дании, но это не мешает им играть официальные матчи.

Гибралтар тогда подал иск в CAS, и хотя дело затягивали изо всех сил, в 2012-м стало ясно, что причин не допускать Скалу к официальным турнирам просто нет, кроме одной – нежелание ссориться с Испанией.

Стоило это отбросить – и пожалуйста, в отборе к Евро-2016 впервые появился Гибралтар.

С Испанией его при жребии развели, как армян с азербайджанцами, однако в начале это не помогало – 0:7 с поляками, 0:7 с ирландцами, 0:3 с грузинами, 0:4 с немцами.

"Мы никогда не играли официальных матчей, а тут вышли против чемпионов мира. Это удивительный опыт, однако поражениями с таким счетом трудно гордиться", - говорит нападающий Кайл Касьяро.

Его старший брат Ли немного улучшил статистику, забив первый официальный гол Гибралтара в марте 2015 года в ворота Шотландии.

Ну а дальше жизнь футбольным карликам упростила УЕФА.

Подъем

Вы ведь помните, с какими скандалами Чеферин запускал Лигу наций?

Топ-звезды, как Тони Кроос, Юрген Клопп, Маурисио Почеттино жаловались, что УЕФА думает только о деньгах.

Так вот на Гибралтаре считают иначе. С появлением 4-го дивизиона Лиги наций местная сборная получила возможность не только побеждать, но и впервые проводить официальные матчи у себя дома.

Кличко был бы в шоке, но на Скале нет новостроек, поскольку просто нет места. Ее площадь всего 6,5 квадратных километра; для контекста город Львов раскинулся на 150 квадратах. Стадион на Гибралтаре поместился только один, и тот с искусственным покрытием, ведь на нем играют все 12 местных клубов, а еще юношеские и женские сборные. Никакая трава такое бы не выдержала.



Стадион "Виктория", вид со скалы. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Geography Photos/Universal Images Group Стадион "Виктория", вид со скалы. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Geography Photos/Universal Images Group

По выходным, когда играют матчи Премьер-лиги Гибралтара, перерыв между ними всегда 45 минут. За это время футболисты принимают душ, а уборщики наводят порядок на трибунах.

ФИФА и УЕФА не позволяют играть здесь отборочные матчи, ведь одни ворота стадиона "Виктория" стоят почти на взлетно-посадочной полосе, а другие будто врезаются в скалу. Впрочем, для Лиги наций сделали исключение, и именно здесь Гибралтар добивался своих главных побед, когда в 2020-м выиграл группу у Лихтенштейна и Сан-Марино, поднявшись в 3-й дивизион.

"Я не думал, что переживу это как игрок", - говорит капитан сборной Рой Чиполлина. "Если бы кто-то сказал мне раньше, что мы будем говорить о победе Гибралтара в группе, я бы назвал его сумасшедшим".

Впрочем, это истинная правда – как и то, что клубный футбол развивается на Скале еще быстрее. И снова все благодаря УЕФА.

Раньше даже за гегемона "Линкольн Ред Импс" играли только любители, ведь где взять деньги? Билеты на большую трибуну "Виктории" стоят 15 фунтов, на маленькую – 5. Когда же гибралтарцев допустили к еврокубкам, "Линкольн" в первый же год заработал в квалификации ЛЧ 350 тысяч, а "Европа", игравшая в ЛЕ, – 120.

С такими доходами клубы смогли набрать лучших игроков – в основном испанских ветеранов из низших лиг, но и их хватило "Линкольну", чтобы летом 2021-го победить "Ригу" и пробиться в групповой раунд Лиги конференций. Президент "Европы" Питер Кабезутто уверен, что и это не предел:

"У Гибралтара сильная экономика, а в Испании некоторые игроки не получают зарплат. Здесь у них нет такой проблемы. Плюс мы играем в еврокубках, и тут их лучше видят потенциальные покупатели".

Точных цифр нет, но местные уверяют, что лучшие из заезжих профи получают по тысяче фунтов в месяц. Между тем, сами гибралтарцы такую жизнь не выбирают.

Семья

Сборники зачастую даже отпраздновать победы не успевают, поскольку на следующее утро всем надо на работу.

Нападающий Ли Касьяро заступает на патрулирование – он полицейский; вратарь Кайл Голдвин работает в правительственном департаменте экономики; капитан Рой Чиполлина – таможенник; его брат Джозеф – надзиратель в тюрьме:

"На следующий день после того, как я забил Лихтенштейну, меня приветствовали все заключенные. Они тоже смотрели матч. Коллеги рассказывали, что когда я забил, то на радостях все стучали в двери и пели. Рой говорит, что это могло произойти только на Гибралтаре, и он прав".

На Скале вообще возможны удивительные вещи. К примеру, сразу 9 из 21 игроков сборной прямо сейчас являются родственниками по крови или через брак.

"Здесь это нормально. Мы все живем в 15 минутах ходьбы друг от друга и знакомы с детства", – смеется Энтони Эрнандес, играющий за сборную со своим братом Эндрю.

В таком же ключе приходится развивать и клубы, ведь местные в первую очередь идут на стадион за чувством локтя, а уж затем за победами. Яркий пример – "Европа". Сейчас она предпоследняя в лиге, но сохраняет большую популярность у фанатов благодаря секциям хоккея на траве, футзала, баскетбола, волейбола; клуб активен в соцсетях и много высказывается на неспортивные темы.

Иностранцу трудно стать частью этой маленькой культуры, однако уругваец Хулио Рибас, кажется, достиг желаемого.

Дома он тренировал одного из грандов, "Пеньяроль"; на Гибралтаре же Рибас возглавил сборную, и именно ему принадлежит идея украсить подтрибунный тоннель личными фото игроков, а еще словами "вера", "страсть", "семья".

"Мы не одной крови, но у нас одна мечта, страсть и воля к победе", - говорит Рибас. "Я хочу, чтобы игроки знали, что когда они заходят в наш храм, на стадион "Виктория", там находится вся их история, поэтому когда они играют с европейскими грандами, они не имеют права забыть, кто они есть".

Тем временем, местная федерация ввела бесплатный показ всех матчей чемпионата Гибралтара, и теперь его транслируют в пабах города наравне с АПЛ и Ла Лигой.

И все у Гибралтара вроде хорошо, кроме одного – с визами в ЕС спор после Брэкзита. Испания даже надеется благодаря этому вернуть Скалу себе, однако ее шансы ничтожно малы. По словам экологов, колония макак разрослась уже до 250 особей, а это, сами понимаете, что означает.