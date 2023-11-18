Распадори: Мы едем играть на победу против Украины. Таким должен быть наш менталитет

В пятницу в Риме состоялся матч Отборочного турнира на Евро-2024 в группе С. Сборная Италии и вышла на второе место в группе. Таким образом, в последнем матче кампании ей достаточно ничьей против Украины. Впрочем, судя по словам автора четвертого гола и ассиста к первому в ворота македонцев Джакомо Распадори, она собирается играть иначе.

"Мы контролировали матч против Северной Македонии от начала и до конца, кроме короткого периода, когда пропустили два мяча", - заявил он RAI Sport. "Мы должны основываться на том, что делали в первом тайме, и избежать ошибок, которые сделали во втором. На стадионе была замечательная атмосфера, и мы чувствуем энтузиазм от хорошей игры".

"Мы знаем, что в понедельник ожидает еще один решающий матч. И мы поедем выигрывать его. Поскольку носить футболку сборной Италии - честь для нас. Таким должен быть наш менталитет".

Матч Украина - Италия состоится в понедельник в немецком Леверкузене. Начало запланировано на 21:45 по Киеву.