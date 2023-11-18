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Распадори: Мы едем играть на победу против Украины. Таким должен быть наш менталитет
Похоже, катеначчо не будет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу в Риме состоялся матч Отборочного турнира на Евро-2024 в группе С. Сборная Италии
"Мы контролировали матч против Северной Македонии от начала и до конца, кроме короткого периода, когда пропустили два мяча", - заявил он RAI Sport. "Мы должны основываться на том, что делали в первом тайме, и избежать ошибок, которые сделали во втором. На стадионе была замечательная атмосфера, и мы чувствуем энтузиазм от хорошей игры".
"Мы знаем, что в понедельник ожидает еще один решающий матч. И мы поедем выигрывать его. Поскольку носить футболку сборной Италии - честь для нас. Таким должен быть наш менталитет".
Матч Украина - Италия состоится в понедельник в немецком Леверкузене. Начало запланировано на 21:45 по Киеву.
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