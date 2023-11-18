Кьеза: С этим тренером мы играем на атаку, так что есть риск в обороне. Едем побеждать Украину

В пятницу в Риме состоялся матч Отборочного турнира на Евро-2024 в группе С. Сборная Италии и вышла на второе место в группе. Таким образом, в последнем матче кампании ей достаточно ничьей против Украины. Впрочем, судя по словам автора дубля в ворота македонцев Федерико Кьезы, на ничью "адзурри" играть не будут.

"Наиболее важно, что мы победили, " - заявил он RAI Sport и Sky Sport Italia. "К сожалению, мы пропустили два мяча, которые не заслужили пропустить. Это не было выключением. Мы играем более положительно и на атаку с этим тренером, что также означает больший риск в обороне. Но мы показали, что хотим доминировать в игре, и заслужили победу".

"В любом случае, нас ожидает прямая битва против Украины. И с таким менталитетом мы едем в Германию искать не ничью, а победу. Таков менталитет нашего тренера, этой команды. Мы должны идти вперед".

Следует отметить, что в таком же духе высказался .

Напомним, что Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии в преддверии сентябрьских Отборочных матчей. С ним во главе к данному моменту сборная одержала три победы, однажды сыграла вничью и однажды проиграла, забив в этих пяти матчах 13 мячей и пропустив семь.

Матч Украина - Италия состоится в понедельник в немецком Леверкузене. Начало запланировано на 21:45 по Киеву.