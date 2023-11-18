Последний шанс Петракова. Армения - Уэльс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сборная Армении выиграла выездной матч у Уэльса в своей группе, но перед ответной игрой именно команда из Соединенного Королевства считается фаворитом. Для команды Петракова эта игра имеет определяющее значение.

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Отбор на ЧЕ-2024, группа D, девятый тур

18 ноября 2023. Ереван, “Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна”

Армения 16:00 Уэльс

Телетрансляция – Megogo Футбол 1