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Ни вашим, ни нашим. Армения - Уэльс 1:1. Видеообзор матча
Армения - Уэльс ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18.11.2023 ⋇ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: Getty Images
В рамках отбора на Евро-2024, Армения и Уэльс не выявили сильнейшего, чем создали себе проблемы на выход в следующую стадию.
В 19:00 Хорватия сыграет с Латвией. Если первые возьмут три очка, Уэльс будет третьим, а Армении на Евро-2024 не будет.
Хозяева быстро открыли счет на 5-й минуте, в конце второго тайма гости сравняли. Команда Петракова переиграла оппонентов статистически, но не смогла добыть три очка в матче.
Отбор на ЧЕ-2024, группа D, девятый тур. Ереван, "Республиканский стадион Вазгена Саркисяна"
Армения - Уэльс 1:1
Голы: Селараян 5 - Тикнизян 45+2 (авт.)
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