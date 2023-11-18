Ни вашим, ни нашим. Армения - Уэльс 1:1. Видеообзор матча

В рамках отбора на Евро-2024, Армения и Уэльс не выявили сильнейшего, чем создали себе проблемы на выход в следующую стадию.

В 19:00 Хорватия сыграет с Латвией. Если первые возьмут три очка, Уэльс будет третьим, а Армении на Евро-2024 не будет.

Хозяева быстро открыли счет на 5-й минуте, в конце второго тайма гости сравняли. Команда Петракова переиграла оппонентов статистически, но не смогла добыть три очка в матче.



Отбор на ЧЕ-2024, группа D, девятый тур. Ереван, "Республиканский стадион Вазгена Саркисяна"

Армения - Уэльс 1:1

Голы: Селараян 5 - Тикнизян 45+2 (авт.)