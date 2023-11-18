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Отбор на Евро-2024. Латвия - Хорватия 0:2. Воспользовались подарком. Видеообзор матча
То что надо, для прохода дальше
Фото: Getty Images
Сборная Хорватии воспользовалась подарком от Уэльса и Армении и смогла выйти на вторую строчку благодаря победе над Латвией.
Матч закончился со счетом 0:2 в пользу гостей. Свои моменты в первом тайме нашли Ловро Майер с передачи Иванушеца и Крамарич с ассиста автора первого гола.
Три очка позволяют хорватам побороться за выход на Евро-2024. Сейчас они занимают вторую строчку. Помешать им может стать Уэльс, который сегодня заработал лишь один балл и потерял позиции в турнирной таблице. Подопечные Петракова потеряли шансы на выход дальше.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Турция
|7
|5
|1
|1
|13-6
|+7
|16
|2
|Хорватия
|7
|4
|1
|2
|12-4
|+8
|13
|3
|Уэльс
|7
|3
|2
|2
|9-9
|0
|11
|4
|Армения
|7
|2
|2
|3
|9-10
|-1
|8
|5
|Латвия
|8
|1
|0
|7
|5-19
|-14
|3
Отбор на ЧЕ-2024, группа D, девятый тур
Латвия - Хорватия 0:2
Голы: Майер 7, Крамарич 16
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