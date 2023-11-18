Отбор на Евро-2024. Латвия - Хорватия 0:2. Воспользовались подарком. Видеообзор матча

Сборная Хорватии воспользовалась подарком от Уэльса и Армении и смогла выйти на вторую строчку благодаря победе над Латвией.

Матч закончился со счетом 0:2 в пользу гостей. Свои моменты в первом тайме нашли Ловро Майер с передачи Иванушеца и Крамарич с ассиста автора первого гола.

Три очка позволяют хорватам побороться за выход на Евро-2024. Сейчас они занимают вторую строчку. Помешать им может стать Уэльс, который сегодня заработал лишь один балл и потерял позиции в турнирной таблице. Подопечные Петракова потеряли шансы на выход дальше.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Турция 7 5 1 1 13-6 +7 16 2 Хорватия 7 4 1 2 12-4 +8 13 3 Уэльс 7 3 2 2 9-9 0 11 4 Армения 7 2 2 3 9-10 -1 8 5 Латвия 8 1 0 7 5-19 -14 3

Отбор на ЧЕ-2024, группа D, девятый тур

Латвия - Хорватия 0:2

Голы: Майер 7, Крамарич 16