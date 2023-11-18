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Отбор к Евро. Нидерланды – Ирландия 1:0. Досрочная квалификация оранье
Гол Вегорста добыл Нидерландам путёвку на Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификация Евро-2024
Группа B, 7-й тур
Амстердам, Йохан Кройф Арена
Нидерланды – Ирландия 1:0
Гол: Вегорст 11
Нидерланды: Вербрюгген – де Врей, ван Дейк, Блинд – Думфрис, Схаутен (де Рон, 90), Рейндерс (Копмайнерс, 90), Хартман – Симонс (Мален, 80), Гакпо (Верман, 69) – Вегорст
Ирландия: Базуну – О`Ши (Пэрротт, 90), Скейлз, Коллинз – Доэрти (Джонстон, 78), Браун, Каллен, Мэннинг – Найт (Моламби, 78), Робинсон (Ида, 46) – Фергюсон (Макгрэт, 55)
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