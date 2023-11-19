Португалия – Исландия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧЕ-2024

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа J, десятый тур

19 ноября, 21:45. "Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Анастасиос Папапетру (Греция)

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В секстете J уже все решено. Португалия и Словакия официально гарантировали себе путевки на следующее континентальное первенство. Последний тур в этой группе носит более выставочный или товарищеский характер. Однако у подопечных Мартинеса есть одна небольшая мотивация.

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Новости Португалии

Испанский наставник Роберто Мартинес отлично стартовал во главе португальцев. Его подопечные победили в девяти матчах из девяти возможных. Португалия – единственная команда всего европейского отбора, которая еще не теряла очков. Этому способствует и достаточно легкая группа. С жеребьевкой действительно повезло.

Однако соперники пытались навязывать борьбу Роналду и компании. К примеру, в прошлом туре Криштиану лишь раз отметился в воротах скромного Лихтенштейна, а в целом португальца победили с разницей всего в два мяча. Словакия тоже сопротивлялась. Именно подопечные Кальцоны являются единственной командой, которая забивала в ворота Диогу Кошта/Жозе Са. Только два гола за девять матчей пропустили португальцы. Забили 34 – это тоже рекорд в текущей квалификации среди всех команд.

Кадры хозяев

В матче против Лихтенштейна Мартинес сделал небольшую ротацию. Классически для этого отбора сменились центрбеки, а голкипер Жозе Са впервые в своей карьере сыграл за сборную Португалии.

Новости Исландии

В небольшом упадке "викинги". Этот отбор они провели очень неудачно, хотя шансы бороться были. Например, даже в прошлом туре можно было улучшить свое положение в турнирной таблице. Однако исландцы уступили Словакии со счетом 2:4, выигрывая по ходу матча.

За девять туров уверенно удалось побеждать только Лихтенштейн: за два матча Исландия 11 раз расписалась в воротах соперника. Кроме этого, была одержана только одна победа: над Боснией и Герцеговиной благодаря голу на последних минутах, когда именно боснийцы доминировали. Итоговое четвертое (на данный момент) место – это вполне заслуженно для современной Исландии. Однако есть еще шанс квалифицироваться на Евро из-за плей-офф Лиги наций. В том числе, Исландия может встретиться и с Украиной.

Кадры гостей

В противоположность большому количеству звезд португальцев, Исландия может предложить разве что Гудмундссона из Бернли. Остальные футболисты выступают в низших по рейтингу чемпионатах.

Последние пять матчей Португалия и Исландии

Последние пять встреч хозяев

16.11. Лихтенштейн – Португалия 0:2 (Отбор на Евро-2024)

16.10. Босния и Герцеговина – Португалия 0:5 (Отбор на Евро-2024)

13.10. Португалия – Словакия 3:2 (Отбор на Евро-2024)

11.09. Португалия – Люксембург 9:0 (Отбор на Евро-2024)

08.09. Словакия – Португалия 0:1 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять встреч гостей

16.11. Словакия – Исландия 4:2 (Отбор на Евро-2024)

16.10. Исландия – Лихтенштейн 4:0 (Отбор на Евро-2024)

13.10. Исландия – Люксембург 1:1 (Отбор на Евро-2024)

11.09. Исландия – Босния и Герцеговина 1:0 (Отбор на Евро-2024)

08.09. Люксембург – Исландия 3:1 (Отбор на Евро-2024)

Личные встречи между командами

20.06.23. Исландия – Португалия 0:1 (Отбор на Евро-2024)

14.06.16. Португалия – Исландия 1:1 (Евро-2016)

07.10.11. Португалия – Исландия 5:3 (Отбор на Евро-2012)

12.10.10. Исландия – Португалия 1:3 (Отбор на Евро-2012)

Турнирная таблица группы J

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Португалия 9 9 0 0 34-2 27 2 Словакия 9 6 1 2 15-7 19 3 Люксембург 9 4 2 3 12-19 14 4 Исландия 9 3 1 5 17-14 10 5 Босния и Герцеговина 9 3 0 6 8-18 9 6 Лихтенштейн 9 0 0 9 1-27 0

Ставки и коэффициенты на матч Португалия – Исландия

Прогноз матча Португалия – Исландия от UA-Football

Десятая победа будет точно. Исландцы и близко не соперники португальцам, а без мотивации и подавно. Разве Мартинес решит проверить больше игроков, у которых нет игровой практики. Прогноз: Победа Португалии в три и более мяча (фора –2,5), Кф 2,07.