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Португалия – Исландия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧЕ-2024
Будет десятая победа Мартинеса подряд?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Will Palmer/Sportsphoto/Allstar
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа J, десятый тур
19 ноября, 21:45. "Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)
Главный арбитр: Анастасиос Папапетру (Греция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
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В секстете J уже все решено. Португалия и Словакия официально гарантировали себе путевки на следующее континентальное первенство. Последний тур в этой группе носит более выставочный или товарищеский характер. Однако у подопечных Мартинеса есть одна небольшая мотивация.
Новости Португалии
Испанский наставник Роберто Мартинес отлично стартовал во главе португальцев. Его подопечные победили в девяти матчах из девяти возможных. Португалия – единственная команда всего европейского отбора, которая еще не теряла очков. Этому способствует и достаточно легкая группа. С жеребьевкой действительно повезло.
Однако соперники пытались навязывать борьбу Роналду и компании. К примеру, в прошлом туре Криштиану лишь раз отметился в воротах скромного Лихтенштейна, а в целом португальца победили с разницей всего в два мяча. Словакия тоже сопротивлялась. Именно подопечные Кальцоны являются единственной командой, которая забивала в ворота Диогу Кошта/Жозе Са. Только два гола за девять матчей пропустили португальцы. Забили 34 – это тоже рекорд в текущей квалификации среди всех команд.
Кадры хозяев
В матче против Лихтенштейна Мартинес сделал небольшую ротацию. Классически для этого отбора сменились центрбеки, а голкипер Жозе Са впервые в своей карьере сыграл за сборную Португалии.
Новости Исландии
В небольшом упадке "викинги". Этот отбор они провели очень неудачно, хотя шансы бороться были. Например, даже в прошлом туре можно было улучшить свое положение в турнирной таблице. Однако исландцы уступили Словакии со счетом 2:4, выигрывая по ходу матча.
За девять туров уверенно удалось побеждать только Лихтенштейн: за два матча Исландия 11 раз расписалась в воротах соперника. Кроме этого, была одержана только одна победа: над Боснией и Герцеговиной благодаря голу на последних минутах, когда именно боснийцы доминировали. Итоговое четвертое (на данный момент) место – это вполне заслуженно для современной Исландии. Однако есть еще шанс квалифицироваться на Евро из-за плей-офф Лиги наций. В том числе, Исландия может встретиться и с Украиной.
Кадры гостей
В противоположность большому количеству звезд португальцев, Исландия может предложить разве что Гудмундссона из Бернли. Остальные футболисты выступают в низших по рейтингу чемпионатах.
Последние пять матчей Португалия и Исландии
Последние пять встреч хозяев
- 16.11. Лихтенштейн – Португалия 0:2 (Отбор на Евро-2024)
- 16.10. Босния и Герцеговина – Португалия 0:5 (Отбор на Евро-2024)
- 13.10. Португалия – Словакия 3:2 (Отбор на Евро-2024)
- 11.09. Португалия – Люксембург 9:0 (Отбор на Евро-2024)
- 08.09. Словакия – Португалия 0:1 (Отбор на Евро-2024)
Последние пять встреч гостей
- 16.11. Словакия – Исландия 4:2 (Отбор на Евро-2024)
- 16.10. Исландия – Лихтенштейн 4:0 (Отбор на Евро-2024)
- 13.10. Исландия – Люксембург 1:1 (Отбор на Евро-2024)
- 11.09. Исландия – Босния и Герцеговина 1:0 (Отбор на Евро-2024)
- 08.09. Люксембург – Исландия 3:1 (Отбор на Евро-2024)
Личные встречи между командами
20.06.23. Исландия – Португалия 0:1 (Отбор на Евро-2024)
14.06.16. Португалия – Исландия 1:1 (Евро-2016)
07.10.11. Португалия – Исландия 5:3 (Отбор на Евро-2012)
12.10.10. Исландия – Португалия 1:3 (Отбор на Евро-2012)
Турнирная таблица группы J
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Португалия
|9
|9
|0
|0
|34-2
|27
|2
|Словакия
|9
|6
|1
|2
|15-7
|19
|3
|Люксембург
|9
|4
|2
|3
|12-19
|14
|4
|Исландия
|9
|3
|1
|5
|17-14
|10
|5
|Босния и Герцеговина
|9
|3
|0
|6
|8-18
|9
|6
|Лихтенштейн
|9
|0
|0
|9
|1-27
|0
Ставки и коэффициенты на матч Португалия – Исландия
Прогноз матча Португалия – Исландия от UA-Football
Десятая победа будет точно. Исландцы и близко не соперники португальцам, а без мотивации и подавно. Разве Мартинес решит проверить больше игроков, у которых нет игровой практики. Прогноз: Победа Португалии в три и более мяча (фора –2,5), Кф 2,07.
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