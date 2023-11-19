В одно касание, чуть ли не из центра поля. ВИДЕО, как Мбаппе положил мяч за воротничок голкиперу Гибралтара

Вчера сборная Франции сокрушила Гибралтар с бешеным счетом 14:0. "Галльские петухи" не собирались останавливаться в своих атакующих желаниях до последней минуты.

Больше всего результативных действий за матч совершил Килиан Мбаппе (три гола + три ассиста). Одно из его взятий ворот было очень красивым.

После отбора Фофаны в центре поля Мбаппе с метров 40 пробил первым же касанием. Килиан отлично поймал мяч на ногу и отправил его за воротничок голкиперу. Это был 12 гол в матче.

Wow what a goal from Mbappe ???? pic.twitter.com/MACDxEZChM — The Invincible One (@z_invincible_1) November 19, 2023

Напомним, что для сборной Франции победа стала рекордной в истории. Также это самый большой счет в истории отборов на Чемпионат Европы.

"Галльские петухи" гарантировали себе участие в Евро-2024 еще в октябре. В активе подопечных Дешама 21 очко в семи матчах. Впереди их ожидает финальный поединок отбора – против Греции в Афинах.