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В одно касание, чуть ли не из центра поля. ВИДЕО, как Мбаппе положил мяч за воротничок голкиперу Гибралтара
Это был 12 гол в этом безумном поединке
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Франции сокрушила Гибралтар с бешеным счетом 14:0. "Галльские петухи" не собирались останавливаться в своих атакующих желаниях до последней минуты.
Больше всего результативных действий за матч совершил Килиан Мбаппе (три гола + три ассиста). Одно из его взятий ворот было очень красивым.
После отбора Фофаны в центре поля Мбаппе с метров 40 пробил первым же касанием. Килиан отлично поймал мяч на ногу и отправил его за воротничок голкиперу. Это был 12 гол в матче.
Wow what a goal from Mbappe ???? pic.twitter.com/MACDxEZChM— The Invincible One (@z_invincible_1) November 19, 2023
Напомним, что для сборной Франции победа стала рекордной в истории. Также это самый большой счет в истории отборов на Чемпионат Европы.
"Галльские петухи" гарантировали себе участие в Евро-2024 еще в октябре. В активе подопечных Дешама 21 очко в семи матчах. Впереди их ожидает финальный поединок отбора – против Греции в Афинах.
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