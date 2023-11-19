Снова без Холанда на большом турнире. Норвегия окончательно потеряла все шансы на Евро-2024

В октябре Норвегия проиграла Испании в рамках матча группы A отбора на Чемпионат Европы-2024 и потеряла возможность бороться за первые два места этого квинтета. Теперь у Голанда и компании нет даже теоретического шанса попасть на следующее континентальное первенство.

У норвежцев был еще шанс квалифицироваться на Евро через плей-офф Лиги наций. Однако команда выбыла из борьбы за возможность попасть в четверку команды из Лиги B.

Таким образом, лучший нападающий по версии France Football и второй в списке на Золотой мяч Эрлинг Холанд второй раз подряд не сыграет на большом турнире. На Чемпионат мира в Катаре норвежцы тоже не квалифицировались.

Норвегия за семь матчей отбора получила 10 очков. Среди них шесть из них – в поединках против последнего Кипра. В Испании и Шотландии по 18 и 16 зачетных пунктов соответственно.

Финальный матч квалификации подопечные Сольбаккена проведут сегодня, 19 ноября, против Шотландии в Глазго.