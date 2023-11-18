Шотландия – Норвегия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 19.11.23

Отбор на Евро-2024. Группа А. 10-й тур.

19 ноября. 21:45. Глазго. "Хэмпден Парк"

Главный судья: Горациу Фешник (Румыния)

Трансляция: Megogo Football 3

Когда обе команды фактически не имеют турнирной мотивации, то остается играть только за собственную честь. Шотландия уже гарантировала себе проход на Чемпионат Европы. Конечно, математически у них остаются шансы опередить Испанию и выбраться на первое место, но очень маловероятно, что в параллельном матче красная Фурия проиграет Грузии.

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Новости Шотландии

Подопечные Стива Кларка провели едва ли не идеальный отборочный турнир и уже гарантировали себе место на Евро-2024. На их счету лишь одно поражение (против Испании 2:0) и одна ничья (против Грузии 2:2). Во всех остальных матчах были только победы и завершить групповой этап отбора шотландцы точно хотели бы на победной ноте.

Важно отметить, что шотландцы не побеждают в своих четырех последних матчах, если учитывать и товарищеские. С другой стороны, соперники там были непростые: Англия, Испания и Франция, ну и Грузия, о которой уже было написано выше. То есть все победы, которые позволили им досрочно оформить выход, были добыты ранее и сейчас сборная находится не в лучшей форме.

Главными конкурентами команды Кларка в борьбе за второе место в группе были именно норвежцы и казалось, что эти коллективы будут конкурировать за право сыграть в Германии до последнего тура, однако Холанд и компания откровенно провалили свой собственный цикл.

Новости Норвегии

От команды Столе Солбаккена явно ожидали большего. Конечно, наличие в сборной такого лидера как Эрлинг Холанд заставляет любые ожидания взлетать до небес. Однако не только нападающим сильна эта команда, ведь в центре поля есть Мартин Эдегор, да и на других позициях там не мальчишки для битья.

Но как команда они себя показывают не лучшим образом, из-за чего и провалили весь отборочный цикл. За 7 матчей у них 3 победы, 1 ничья и 3 поражения, причем они проиграли матчи своим основным конкурентам Испании и Шотландии. Также ничья с грузинами явно не могла улучшить турнирное положение норвежцев.

Из своих последних 6 матчей (если учитывать и товарищеские) парни Солбаккена выиграли 5 и проиграли лишь сборной Испании. То есть форма у них отличная, только проснулись они слишком поздно, поезд с прямым выходом на Евро в Германию уже уехал.

Турнирная таблица

Личные встречи

17.06.23 ЧЕ (КВАЛ) Норвегия — Шотландия 1:2

19.11.13 МТМ Норвегия — Шотландия 0:1

12.08.09 ЧМ (КВАЛ) Норвегия — Шотландия 4:0

11.10.08 МТМ Шотландия — Норвегия 0:0

07.09.05 ЧМ (КВАЛ) Норвегия — Шотландия 1:2

Цифры и факты

В последних трех домашних матчах шотландцев против Норвегии проходила ставка ТМ 2.5;

В 4 из последних 5 матчей сборной Шотландии проходила ставка ТБ 2.5;

В 5 из 7 последних матчей сборной Норвегии проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Оба наставника имеют свои проблемы с составом, хоть и небольшие. По сути у каждой из сборных пока травмированы главные лидеры своих команд. Шотландия не может рассчитывать на Эндрю Робертсона, у которого проблемы с плечом.

А Столе Солбаккен будет играть без своего лидера атаки Эрлинга Холанда, ведь тот получил повреждение в товарищеском матче и рисковать его здоровьем в матче, который ничего не решает, нет никакого смысла.

Шотландия, 4-3-3: Кларк – Паттерсон, Портеус, Маккенна, Тейлор — Гилмор, Макгрегор, Мактоминей — Макгинн, Дайкс, Кристи

Норвегия, 4-3-3: Дюнгеланд — Педерсен, Айер, Эстигор, Вольф — Торстведт, Берге, Аурсенс — Бобб, Ларсен, Доннум

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Шотландия — Норвегия Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Шотландией и Норвегией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. У команд не хватает мотивации, чтобы лезть из кожи вон и добывать победу. Скоро возвращается клубный футбол и если никаких турнирных задач не решается, то лучше поберечь себя. Именно поэтому прогнозируем ничью, однако результативную, взаимными уколами коллективы должны обменяться.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.