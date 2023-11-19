С украинским интересом. Сербия - Болгария. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора Евро-2024

В этом матче Сербия может гарантировать себе выход на чемпионат Европы 2024, а Украине гарантировать участие в плей-офф на случай не выхода из группы. Матч, за которым стоит наблюдать.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 19-го ноября, в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Отбор к Евро-2024

Трансляция матча - MEGOGO Футбол 1