Нервы дали о себе знать. Сербия - Болгария 2:2. Видеообзор матча

В рамках отбора на Евро-2024 Сербия хоть и сыграла в ничью, но смогла вырвать путевку на турнир. Все благодаря голу, забитому на 82-й минуте. Бабич удачно воспользовался моментом, заработал для команды один балл и позволил Украине принять участие в плей-офф Лиги Наций.

Отбор к Евро-2024. Группа G. 10-й тур

19 ноября. Лесковац. "Дубочица"

Сербия - Болгария 2:2

Голы: Велькович 16, Бабич 82 - Русев 59, Десподов 69