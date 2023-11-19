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Нервы дали о себе знать. Сербия - Болгария 2:2. Видеообзор матча
Сербия - Болгария ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.11.2023 ⋇ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: twitter.com/FSSrbije
В рамках отбора на Евро-2024 Сербия хоть и сыграла в ничью, но смогла вырвать путевку на турнир. Все благодаря голу, забитому на 82-й минуте. Бабич удачно воспользовался моментом, заработал для команды один балл и позволил Украине принять участие в плей-офф Лиги Наций.
Отбор к Евро-2024. Группа G. 10-й тур
19 ноября. Лесковац. "Дубочица"
Сербия - Болгария 2:2
Голы: Велькович 16, Бабич 82 - Русев 59, Десподов 69
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