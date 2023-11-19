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Стал известен ориентировочный состав Италии на матч с Украиной
Есть изменения относительно предыдущего матча с Северной Македонией
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paolo Bruno
Стал известен ориентировочный состав Италии на матч с Украиной. Издание Football Italia предполагает, что алленаторе сборной Италии Лучано Спаллетти сделает три-четыре изменения в составе по сравнению с матчем с Северной Македонией. Ди Лоренцо заменит Дармина, Фраттези - Бонавентуру, Эль Шаарави - Берарди, а Скамакка, возможно, - Распадори.
Полный состав Италии будет выглядеть так: Доннарумма - Ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Димарко - Фраттези, Жоржиньо, Барелла - Кьеза, Скаммака, Эль Шаарави.
Напомним, ранее итальянцы
Матч Украина - Италия состоится завтра в 21:45.
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