Стал известен ориентировочный состав Италии на матч с Украиной. Издание Football Italia предполагает, что алленаторе сборной Италии Лучано Спаллетти сделает три-четыре изменения в составе по сравнению с матчем с Северной Македонией. Ди Лоренцо заменит Дармина, Фраттези - Бонавентуру, Эль Шаарави - Берарди, а Скамакка, возможно, - Распадори.

Полный состав Италии будет выглядеть так: Доннарумма - Ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Димарко - Фраттези, Жоржиньо, Барелла - Кьеза, Скаммака, Эль Шаарави.

Напомним, ранее итальянцы прогнозировали состав сборной Украины.

Матч Украина - Италия состоится завтра в 21:45.