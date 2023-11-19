Отбор на Евро. Шотландия – Норвегия 3:3. Ложечка дегтя в бочке меда

Для тех, кто не особо вникал в контекст этого матча, может стать настоящим сюрпризом отсутствие в составе Норвегии Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора. Да и вообще, если посмотреть на стартовые составы обоих коллективов, то можно слегка удивиться, ведь оба наставника использовали небольшую ротацию. Что касается двух лидеров норвежцев, то у них повреждения, поэтому они не играли, а относительно других решений Кларка и Сольбаккена по поводу стартовых составов, то все можно обосновать достаточно просто: отсутствие какой-либо турнирной мотивации.

Шотландцы, похоже, слишком активно праздновали свой выход на Евро, поэтому упустили атаку уже на первых минутах игры, когда после подачи на Ларсона, который не лучшим образом обработал мяч, но все же от него круглый дошел дальше, пробил по воротам Арон Доннум и вколотил точно в верхний угол. Небольшой шок, который все равно не стал причиной для отмены праздника, который царил на трибунах в Глазго.

Ларсон и Доннум получили отличный шанс показать себя на время отсутствия Эрлинга Холанда. Конечно, вытеснить основного нападающего Норвегии у них вряд ли получится, но свои комплименты они собрали. Подобный шанс был и у молодого таланта "Манчестер Сити" Оскара Бобба, но вингеру сегодня не удалось запомниться буквально ничем.

Едва ли не в первой своей атаке шотландцы заработали пенальти, когда после удара Каллума Макгрегора мяч попал в руку Доннуму. Одиннадцатиметровый спокойно исполнил вероятно лучший игрок хозяев в этой игре — Джон Макгинн. Стоит отметить, что небольшая мотивация победить у Шотландии все же была. Ведь если бы они сегодня выиграли с разницей в 2 мяча и больше, то на жеребьевке основной сетки на Евро оказались бы во второй, а не в третьей корзине.

После слегка похмельного начала игры подопечные Стива Кларка все же перехватили инициативу у своих соперников. Однако, несмотря на это, снова пропустили. Норвежцы забили не без помощи рикошета после прострела от Риерсона. Йорген Ларсен пробил и от рук Кларка круглый все же пересек линию ворот. 1:2.

Впрочем, сегодня голы забивались настолько легко, что командам необязательно было создавать постоянное давление, комбинировать и так далее. В первом тайме все выглядело как-то случайно. После одного из угловых шотландцы снова сравняли счет, когда Эстигор срезал круглого в собственные ворота.

Во втором тайме целостности в игре шотландцев стало гораздо больше, именно там они действительно начали демонстрировать тот уровень, которого все от них и ожидали. На 59-й минуте Стюарт Армстронг прекрасно отработал на фланге и разыграл хитрую стеночку с Макгинном. Получив возможность для удара, Армстронг попал в ближний угол ворот Селвика. Впервые в этом матче хозяева вышли вперед и в какой же экстаз погрузился стадион.

Этот гол действительно разозлил подопечных Столе Сольбаккена, они сразу же отбросили своих соперников назад и начали систематически создавать опасность у ворот Зандера Кларка. Но реализовать собственное преимущество удалось только под конец матча, когда Риерсон сделал очередную подачу, а на дальней штанге никем не прикрытый Эльюнусси спокойно забросил круглого в сетку ворот. 3:3.

Праздник на "Хэмпден Парк" был слегка испорчен, ведь местные болельщики праздновали выход своих любимцев на Евро и хотели закрепить этот праздник еще и победой. Но победы нет, есть лишь очень интересная перестрелка, которая победителя не определила, но вряд ли кто-то очень разочарован подобным, для хозяев это лишь маленькая ложка дегтя в бочке меда. А что касается команды Сольбаккена, то она уже сейчас может готовиться к следующему отбору, теперь на Чемпионат Мира, на Евро они уже точно не попадают.

Отбор на Евро-2024, 10-й тур

Стадион: "Хэмпден Парк" (Глазго)

Главный судья: Горациу Фешник (Румыния)

Шотландия — Норвегия 3:3

Голы: Макгинн (13, с пенальти), Эстигор (33, автогол), Армстронг (59) — Доннум (3), Ларсен (20), Эльюнусси (86)

Шотландия: Кларк — Паттерсон, Хендри, Маккенна, Тейлор — Мактоминей, Макгрегор (Шенкленд, 89) — Армстронг (Кристи, 71), Макгинн (Джек, 79), Маклин (Фергюсон, 71) — Браун (Дайкс, 71)

Норвегия: Селвик — Риерсон, Айер, Эстигор, Бьоркан — Берге, Берг, Аурсенс (Эльюнусси, 60) — Бобб (Педерсен, 89), Ларсен, Доннум (Торстведт, 60)

Предупреждения: Маккенна (79) — Айер (10), Берг (45), Берге (59)