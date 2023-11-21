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Спаллетти: Украина хорошо выполнила свою работу
Наставник сборной Италии прокомментировал ничью с Украиной
Фото: figc.it
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал нулевую ничью в матче с Украиной (0:0).
"Я слышал много разговоров, что Италия квалифицировалась на Евро, но со страхом. Возможно, это связано с началом турнира. Возможно. Но я согласился на эту работу, чтобы вывести команду на чемпионат Европы. И я это сделал.
Мне понравилось, как мы продвигали мяч в игре с Украиной. Украина хорошо выполнила свою работу, и этот матч был совсем другим, чем наш предыдущий, победный поединок против Северной Македонии", - сказал Спаллетти.
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