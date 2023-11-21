Главный тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024

Ярослав Шилгавы вывел сборную Чехии на Евро-2024, но сразу после матча с Молдовой (3:0) заявил, что уходит в отставку.

"Я хотел бы поблагодарить ребят за то, как они провели матч после всех событий. Мы достигли нашей цели - квалифицировались на чемпионат Европы.

Несмотря на успех, перед матчем мы решили, что не будем продолжать сотрудничество. Я сообщил об этом президенту Федерации футбола Чехии Петру Фочеку.

Оказывалось огромное давление, порой я даже не понимал этого. Это повлияло на наше решение. Это касается не только меня, но и всего тренерского штаба. Я убежден, что мы справились с задачей и оставляем после себя хороший результат", - сказал Шилгавы.