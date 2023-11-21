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Главный тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024
Ярослав Шилгавы вывел сборную Чехии на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
Ярослав Шилгавы вывел сборную Чехии на Евро-2024, но сразу после матча с Молдовой (3:0) заявил, что уходит в отставку.
"Я хотел бы поблагодарить ребят за то, как они провели матч после всех событий. Мы достигли нашей цели - квалифицировались на чемпионат Европы.
Несмотря на успех, перед матчем мы решили, что не будем продолжать сотрудничество. Я сообщил об этом президенту Федерации футбола Чехии Петру Фочеку.
Оказывалось огромное давление, порой я даже не понимал этого. Это повлияло на наше решение. Это касается не только меня, но и всего тренерского штаба. Я убежден, что мы справились с задачей и оставляем после себя хороший результат", - сказал Шилгавы.
Ярослав Шилгавы провел во главе сборной Чехии более 5 лет и вошел в историю национальной команды как второй лучший тренер по количеству матчей - 58.
В 2021 году под руководством Шилгавого сборная Чехии дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.
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