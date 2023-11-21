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Доннарумма о выходе Италии на Евро: Мы счастливы. Мы там, где заслуживаем быть
Вратарь высказался после матча с Украиной
Фото: twitter.com/gigiodonna1
Джанлуиджи Доннарумма оценил выход сборной Италии на Евро-2024. Вратарь "скуадры адзурры" высказался после отборочного матча с Украиной (0:0).
"Мы счастливы. Мы там, где заслуживаем быть. Мы преодолели множество сложностей и должны поблагодарить нового тренера и весь штаб сборной за то, что вернулись.
Мы отправимся на чемпионат как действующие победители и снова отдадим все силы, понимая, что с таким настроем способны на многое. Спасибо всем фанатам. Они очень нам помогли отзащититься в концовке. Мы были едины", - сказал Доннарумма.
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