Доннарумма о выходе Италии на Евро: Мы счастливы. Мы там, где заслуживаем быть

Джанлуиджи Доннарумма оценил выход сборной Италии на Евро-2024. Вратарь "скуадры адзурры" высказался после отборочного матча с Украиной (0:0).

"Мы счастливы. Мы там, где заслуживаем быть. Мы преодолели множество сложностей и должны поблагодарить нового тренера и весь штаб сборной за то, что вернулись.

Мы отправимся на чемпионат как действующие победители и снова отдадим все силы, понимая, что с таким настроем способны на многое. Спасибо всем фанатам. Они очень нам помогли отзащититься в концовке. Мы были едины", - сказал Доннарумма.