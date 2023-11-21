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Хорватия - Армения. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Хорватия - Армения: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Хорватии сыграет дома против Армении в рамках заключительного тура отборочного цикла Евро-2024. Хорваты находятся на второй строчке в квартете D, уступая лидерство только Турции. Армянская команда, которую возглавляет Александр Петраков, располагается на четвертом месте и уже потеряла шансы выйти на Евро-2024.
Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 21-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 4.
Отбор к Евро-2024, группа D
Хорватия - Армения
Начало - в 21:45
Трансляция - MEGOGO Футбол 4
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