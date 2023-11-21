Хорватия - Армения. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

Сборная Хорватии сыграет дома против Армении в рамках заключительного тура отборочного цикла Евро-2024. Хорваты находятся на второй строчке в квартете D, уступая лидерство только Турции. Армянская команда, которую возглавляет Александр Петраков, располагается на четвертом месте и уже потеряла шансы выйти на Евро-2024.

Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 21-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 4.

Отбор к Евро-2024, группа D

Хорватия - Армения

Начало - в 21:45

Трансляция - MEGOGO Футбол 4