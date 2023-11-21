Спаллетти о падении Мудрика: Нога Кристанте была рядом, но не коснулась его. Мудрик пытался найти контакт

Лучано Спаллетти считает, что пенальти в моменте с падением Мудрика не было.

На 93-й минуте матча квалификации Евро-2024 против Италии (0:0) вингер сборной Украины Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался Брайан Кристанте. Игрок "Челси" упал после того, как футболист сборной Италии, очевидно, задел его ногу.

Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), в результате чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.