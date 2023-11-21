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Румыния - Швейцария. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Румыния - Швейцария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Во вторник вечером в группе I встретятся два лидера: Румыния и Швейцария, обе команды уже оформили выход на Евро и в этом поединке сосредоточатся на борьбе за первое место в группе.
Румыны набрали 19 очков и на два очка опережают Швейцарию. От того, какие места займут команды в группе, зависит в какие корзины они попадут во время финальной жеребьевки.
Отбор к Евро-2024. Группа I. 10-й тур
21 ноября. Бухарест, "Национальный стадион"
Румыния 21:45 Швейцария
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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