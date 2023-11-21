ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор на Евро-2024. Сборная Косово проиграла Беларуси
Пятое место
Фото: https://twitter.com/team_kosovo
Сборная Косово завершила отбор домашним поражением от Беларуси. Несмотря на преимущество в количестве ударов и моментов хозяева уступили из-за гола Антилевского в первом тайме. Косово закончил отбор на предпоследнем месте.
Отбор на Евро-2024, группа I, десятый тур
Косово – Беларусь 0:1
Гол: Антилевский 43
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Румыния
|10
|6
|4
|0
|16-5
|+11
|22
|2
|Швейцария
|10
|4
|5
|1
|22-11
|+11
|17
|3
|Израиль
|10
|4
|3
|3
|11-11
|0
|15
|4
|Беларусь
|10
|3
|3
|4
|9-14
|-5
|12
|5
|Косово
|10
|2
|5
|3
|10-10
|0
|11
|6
|Андорра
|10
|0
|2
|8
|3-20
|-17
|2
Популярное сейчас
- Украина U-21 - Азербайджан U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Доннарумма отреагировал на эпизод с Мудриком: Там можно было поставить пенальти
- Гарантировано. Украина сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024 в случае не победы над Италией. Возможны два пути
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото