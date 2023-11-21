Отбор к Евро-2024. Румыния - Швейцария 1:0. Борьба лидеров за вторую корзину

Отбор к Евро-2024. Группа I. 10-й тур

21 ноября. Бухарест, "Национальный стадион"

Румыния - Швейцария 1:0

Голы: Алибек 50

Румыния: Молдован - Рациу, Драгусин, Бурке, Банку, - М. Марин, Станчу(Олару), Чикалдеу(Р.Марин), Моруцан(Хаджи), Коман(Коман) - Алибек(Пушкаш)

Швейцария: Мвого - Родригес, Аканджи, Эльведи, У Гарсия(Угринич) - Ндойе, Джака, Эбишер(Фройлер) - Шакири(Штеффен), Окафор(Амдоуни), Варгас(Зекири)

Предупреждения: М. Марин, Моруцан, Джака, Аканджи, Хаджи, Банку

В заключительном туре группы I, в противостоянии сошлись два лидера группы: Румыния и Швейцария, первая и вторая команды, которые уже завоевали прямые путевки на Евро. Им осталось выяснить, кто на каком месте финиширует в итоге.

В матче, который на первый взгляд не имел турнирного значения, скорее всего, решалась судьба обеих команд на предстоящем Чемпионате Европы. Румыны опережали швейцарцев на два очка, и в случае ничейного результата - Румыния оказалась бы во второй корзине во время предстоящей жеребьевки финальной части Евро, а Швейцария - в четвертой.

То же самое произошло бы и в случае победы хозяев, но если бы Швейцария победила, то она заняла бы первое место и попала бы во вторую корзину, а Румыния оказалась бы в третьей или четвертой, соответственно, и соперники на предстоящем чемпионате у них будут соответствовать рангу этих корзин.

Поэтому на поединок команды выходили мотивированными, несмотря на прямую квалификацию, матч за первое место в группе вызвал интерес и у местной публики, которая пришла поддержать национальную команду и поздравить ее с выходом на предстоящий форум.

Первый тайм прошел в относительно равной борьбе, гости больше владели мячом, 66 против 34 процентов, но никак не могли воплотить это преимущество во владении даже в минимальную опасность воротам Молдована. Хозяева же наоборот, действовали вторым номером, но их атаки были более острыми, чем у соперника.

В начале второго тайма румыны реализовали один из таких моментов и быстро вышли вперед. Денис Алибек забил свой 5 мяч за сборную. Великолепная комбинация от румын, Станчу забросил мяч в штрафную площадь за шиворот футболистам гостей на Моруца, который сбросил головой под удар Алибеку, последнему оставалось лишь подложить ногу.

После пропущенного гола футболисты Швейцарии начали играть активнее, бросились отыгрываться, и хозяевам действительно повезло не пропустить быстрый ответный гол. Швейцарцы пытались изменить ситуацию, но с течением времени чувствовалось их осознание обреченности в этом поединке и принятие этого результата, не помогли и замены.

Местная публика не давала румынам успокоиться, они гнали своих футболистов до самого свистка. Румыны эту победу отдавать не планировали и вполне заслужили этот результат. Швейцарцы, в который раз, демонстрируют в последних матчах слабую игру и реализацию, и финишируют вторыми в группе И вполне справедливо. Румыны благодаря этому результату на жеребьевке в финальную часть Евро попадают во вторую корзину, а швейцарцы только в четвертую.